81岁的黄皙暎：“到了作家们封笔的年龄……我要再写3本”. May. 20, 2024 07:56. by 柳原模 onemore@donga.com. “世界多位作家在我这个年纪也宣布封笔。但我想再写一点。再写3本应该就可以了。” 17日（当地时间），在英国伦敦的文化复合设施南银行中心举行的布克奖国际部门最终候选人朗读会上，黄皙暎作家（81岁）做出了上述表示。当天拄着拐杖出场的黄作家说：“今天早上卫生间太滑了，我摔倒了，现在还很生气”，观众席上爆发出阵阵笑声和掌声。 黄作家凭借2020年出版的小说《铁道员三代》（英文版《Mater 2-10》）入围英国布克奖国际部门的最终候选名单。布克奖与诺贝尔文学奖、法国龚古尔奖并称为世界三大文学奖。以翻译成英语的非英语文学作品为对象的布克奖国际部门最终候选作品有包括《铁道院三代》在内的6部作品。《铁道员三代》是通过围绕铁道员家属的故事，展望从日本帝国主义强占时期到现在的近现代历史的小说。此前，黄作家在布克奖国际部门获奖者公布前夕，于16日前往英国。 黄作家在朗读会上摘录了小说的一部分进行朗读后，公开了执笔契机、过程等。黄作家表示：“1989年访问朝鲜时，与首尔永登浦出身的前铁路司机见面成为了契机。”在永登浦地区度过幼年时期的黄作家说：“谈起小学时在曾是木制建筑的学校发生火灾，卫生间被火炙烤，整个社区满是味道的趣闻轶事等，彼此心有灵犀。” 接着，黄作家表示：“韩国文学中从未描写过近代产业劳动者的生活和斗争，所以想讲述那些缺席的故事，另一个是想写一部包含度过童年的永登浦回忆的小说。”他还说，实际出版需要30多年的时间。黄作家表示：“流亡和坐过牢，之后接受了审查。即使是在解除审查之后，也很难正面讲述日本帝国主义强占时期的社会主义运动，等待了很长时间”，“在大流行期间，我一直致力于这部作品的执笔。” 布克奖国际部门的作家和翻译家将同时入围候选名单，获奖时将平均获得5万英镑（约8500万韩元）的奖金。在当天的朗读会上，黄作家与翻译家金•罗素、英才约瑟芬•裴一同登上了舞台。 在朗读会结束后举行的签名会上，读者们为了得到黄作家的签名排起了长队。出席现场的出版社“创批”相关人士表示：“销售书籍、想要得到签名的队伍也是（黄作家）最长的。”最终获奖作品将于21日在伦敦举行的颁奖典礼上公布。

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