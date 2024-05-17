婴儿车等没有KC认证的80种产品从下月开始禁止海外直购. May. 17, 2024 08:08. by 世宗=李浩记者 number2@donga.com. 从下个月开始，没有KC认证（国家统一认证标志）的婴儿车和电热水垫将禁止从海外直接购买（直购）。目前，150美元以下的海外直购产品免征关税和附加价值税，但还将讨论降低该标准的方案。如果免税限额降低，消费者要缴纳的税金就会增加。 政府16日召开了由国务总理韩德洙主持的国政悬案相关长官会议，发表了包含上述内容的《随着海外直购激增，加强消费者安全及提高企业竞争力的方案》。政府相关人士解释引进背景说，“直接关系到国民安全和健康的产品在没有安全装置的情况下运入国内。”最近关税厅直接购买了AliExpress（阿里全球速卖通）和Temu（拼多多海外国际版）销售的404款饰品，分析其成分，结果在24%的产品中检测出了超过安全标准值的致癌物质。不是海外直购，而是经过正式进口程序的产品得到了KC认证等安全认证，正在国内流通。 首先，政府决定，如果婴儿车、玩具等13岁以下儿童使用的34种产品没有得到KC认证，将从源头上禁止海外直购。事实上，所有儿童产品都包括在海外直购禁止对象中，要经过有害物质和安全性的确认。事故隐患较大的电热水垫、充电器等34种电器、生活用品，如果没有KC认证，也不能带入国内。加湿器用消毒•保鲜剂、杀菌剂等12种生活化学产品需要进行申报，未经认证时禁止海外直购。为此，政府计划在今年内修改相关法律，并在通关过程中筛选出没有KC认证的产品。 直接接触皮肤的化妆品和卫生用品也要检查是否含有1050种禁止使用的原料，确认有害性的产品不能带入国内。对经常流入国内的首饰和芳香剂等生活化学产品也要通过监测和实态调查，禁止有害物质超标的产品流入国内。 同时，政府还决定研究调整海外直购免税限额。目前，为了个人直接使用，通过网络等购买的海外物品在150美元（美国为200美元）以下时，无需缴纳关税等，就可以带入国内。此前，国内业界一直抱怨说，由于海外直购小额物品免税制度，国内事业者受到了逆向歧视。国内生产的物品即使是小额也要缴纳附加价值税等，但是海外直购的情况则被免除，形成了不公正的价格竞争。 企划财政部关税政策官李亨哲（音）表示：“将综合考虑与国内事业者的逆向歧视问题、海外事例、国民舆论等，讨论是否进行改编。”如果免税限额低于150美元，消费者负担的税金将进一步增加。政府为了防止小额免税制度的恶意利用，计划加强事后信息分析、日常管制等。

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