美国商务部：“中国网联汽车把车内对话也发回中国……今年秋天公布限制规定”. May. 17, 2024 08:08. by 李智允记者 asap@donga.com. 美国以国家安全威胁为由，表示将对中国产网联汽车（connected car，连接移动通信的汽车）采取措施。美国商务部预告规则公布时间为今年秋天，继出口限制、关税炸弹之后，扩大了美中竞争的战线。 美国商务部长吉娜·雷蒙多（照片）当地时间15日在参议院听证会上就中国产网联汽车表示：“因为是非常严重的问题，所以决定采取措施。意见征集工作已经结束，预计今年秋天将公布规则。”这距离美国政府14日宣布对中国产电动汽车、电池、通用半导体、医疗器械、太阳能产品的关税调高至原来的2至4倍仅隔一天。 此次网联车限制实际上也是针对中国的战略事业电动汽车。此前的14日，美国总统拜登宣布：“不会容忍中国产汽车涌入美国。电动汽车市场的未来将是‘美国制造’。” 雷蒙多表示：“中国产网联汽车引发的国家安保危险非常重要和严重。网联汽车搭载的数千个传感器和芯片由中国产软件控制，（他们）可以知道司机去哪里，在车内说什么。”她还主张：“这意味着很多关于美国人的数据直接流向北京。这与TikTok的威胁没有太大区别。” 虽然当天没有提及限制对象和方式，但雷蒙多8日在接受路透社采访时解释说：“可以禁止在美国国内使用中国产网联汽车或要求安装‘防护栏’。”韩国政府在上月30日向美国商务部提交的意见书中要求：“请将限制对象缩小到对国家安保构成威胁的零部件和服务。” 雷蒙多强调：“对于将通过与美国签订自贸协定的墨西哥迂回出口美国的中国产品，将采取一切必要措施。”前一天，美国贸易代表部也暗示，即将宣布切断迂回出口的措施。 中国对此表示反对。中国外交部发言人华春莹15日在社交媒体上上传了拜登在2019年当时特朗普政府对中国产品征收关税后发言的内容：“人们以为特朗普是在让中国支付关税，但实际上经济学新生也会说，是美国人在支付（上涨的价格）。”拜登14日将提高对中国产产品的关税解释为“为美国人采取的措施”，华春莹对此进行了嘲讽。

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