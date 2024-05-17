美国共和党领导层：“希望与韩国签订北约式核共享协定”. May. 17, 2024 08:06. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 在朝鲜核和导弹力量迅速取得进展、中国和俄罗斯紧密合作、韩半岛安全环境发生剧变的情况下，美国参议院主要人士主张：“应该像北约一样在印度太平洋地区签订核共享协定。” 美国参议院军事委员会的共和党干事、参议员罗杰·威克当地时间15日在福克斯新闻网投稿中指出：“美国（20世纪90年代初）期待从韩国撤出战术核武器，就能诱导朝鲜停止核武器生产，但实际上韩半岛和太平洋的安全状况反而大幅恶化。”他还表示，“现在是时候重新考虑我们的核前沿部署态势了”，主张通过重新部署美国战术核武器，实现亚洲版北约式的核共享。 参议院外交委员会共和党干事、参议员詹姆斯·利什当天也表示：“不能把寻求让核武器重返东亚的选项当作禁忌。”在美国总统选举即将到来之际，左右议会韩半岛政策的两大常任委员会共和党领导层破例提出了在韩半岛等地重新部署战术核武器的必要性。 拜登政府强调通过韩美核磋商小组加强延伸威慑。美国国务院裁军国际安全副部长邦尼·詹金斯表示：“希望韩国能够理解，我们的（核保护伞）承诺是确确实实的。”

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