农心通过法国家乐福等向欧洲展示“辣味”. May. 15, 2024 07:43. by 郑瑞英记者 cero@donga.com. 随着农心扩大法国大型流通企业的入驻量，开始“瞄准”欧洲方便面（拉面）市场。根据剧增的海外需求，将在国内新设出口专用工厂，并推进增设美国第二工厂生产线。 农心14日表示，将从6月开始扩大入驻法国大型流通企业“勒克莱尔”和“家乐福”的产品阵容。除了之前入驻的辛拉面外，还将把浣熊拉面、纯拉面（素食拉面）等拉面产品阵容增加到17种，并提供虾条、洋葱圈等4种小吃。 农心扩大产品阵容的两家流通企业在法国的合计占有率达到了40%。对此，农心产品的流通网有可能一下子得到强化。农心为配合今年夏天的巴黎奥运会，计划在本月24日开始举行的“韩国世博会2024”和下月22日开幕的“K-Street Festival”上分别运营单独展位。奥运会期间，还计划与法国当地流通企业合作，在卖场内运营快闪店的方案。 为了正式进军欧洲市场，农心决定明年初干脆设立欧洲销售法人。计划通过这一措施，在西欧和北欧等地扩大销路。农心相关人士表示：“将扩大与家乐福的合作，不仅攻占家乐福的进驻国家西班牙和意大利，还将攻占比利时、波兰、罗马尼亚市场。” 同时，农心还将积极扩建基础设施。首先，将在国内新建出口专用工厂，以应对增加的出口量。农心相关人士表示：“在观察平泽、釜山等多种候选地，将在今年内选定地区。” 此外，农心还将增设北美销售的前沿基地--美国第二工厂。疫情全球性大流行时期，在美国当地，随着K拉面人气的增加，需求剧增，农心于2022年在美国新设了第二工厂。 在北美，方便面销售额在2年内猛增了36%。 另外，农心计划从增设完成的今年10月开始，扩大启动新的容器面（杯面）高速生产线。以去年为基准，农心美国法人销售中容器面的比重达到了63%。增设完成后，与现有的圆形容器大碗面、碗面一起，还可以生产四角容器面。美国法人的年生产能力也将从现有的8.5亿杯增至10.1亿杯，增加约20%。 随着海外销售持续增加，预计今年农心的业绩也将增加。据金融信息企业FnGuide推算，第一季度（1~3月）农心的预计销售额为9030亿韩元，与去年同期相比将增加5.0%。同期营业利润预计为654亿韩元，增长2.6%。 食品业界相关人士表示：“韩国拉面的基本味道和符合当地口味的自主拉面开发等本土化战略对增加出口起到了助力作用。”农心相关人士表示：“具备满足全球日益增长的K拉面需求的全球生产能力，不仅在美国，还将把产品销售国家扩大到整个欧洲。”

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