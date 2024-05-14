尹锡悦：“克服两极分化与矛盾，最重要的基础终究是经济增长”. May. 14, 2024 07:46. by 全主榮 aimhigh@donga.com. “5月被称为‘最美好的季节’，但很多国民又把5月称为‘非常艰难的月份’。” 尹锡悦总统13日在龙山总统室举行的国民统合委员会第12次全体会议兼第二期成果报告会上表示：“（5月）也是钱包最瘪的一个月。应该仔细观察国民的实际生活，给予实质性的帮助。”为此，统合委员会宣布了“利用市中心废校地皮建立大学生宿舍”等符合现实生活及关怀社会弱势群体的政策。 当天，尹锡悦强调：“克服两极化和社会矛盾、实现国民团结的最重要基础，最终还是经济增长。正如俗语‘仓廪实而人心善’说的那样，只有增加国民收入，国家财政充裕，国民享受的自由和福利水平才能划时代地提高。”他还说：“在进一步加大保护社会弱势群体方面，我们将不惜做出政策上的努力。必须仔细分析政府政策在民生现场实际如何运作，是否存在意想不到的副作用，是否存在政策和现场的不一致和时间错位。”国民统合委员长金汉吉、企划分科委员长李海善等26名民间委员全部出席了成果报告会。 金汉吉表示：“10名国民中有8名认为政治两极化是最严重的矛盾。上次议会选举结果显示，韩国地图的东西明显分为不同的颜色等，克服地域主义的课题仍然坚挺。经济两极化也是不能再回避的课题。”报告会上提出了△设立小工商业者特化网络专门银行△扩大以小工商业者为对象的电视销路△利用市中心废校地皮建立大学生宿舍△实施并扩散针对老年人的诊疗模式△继续扩大雇佣、制度化等提案。国民统合委员会将“同行”定为今年的主题词，并决定讨论与社会弱势群体乃至全体国民一起进行的国民统合课题。 尹锡悦在参加报告会后，当天下午与国民力量党新领导层举行见面会兼晚宴。国民力量党紧急对策委员长黄祐吕、院内代表秋庆镐、政策委员会议长郑点植、严泰荣、刘相凡、金龙泰、全珠惠等将出席晚宴。在晚宴上，预计还将讨论通过党政间的沟通加强民生应对力量、在野党要求的各种特检法相关的对策。

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