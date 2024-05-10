为阻止黄牛党暴利，美国制定《斯威夫特法》. May. 10, 2024 07:37. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “将禁止黄牛党以3.5万美元（约4800万韩元）的价格出售泰勒•斯威夫特（35岁）的演出门票。” 美国北部明尼苏达州7日（当地时间）决定，从明年1月1日开始禁止在独占包括流行歌星斯威夫特演出在内的人气演出门票后，将其夸大成天文数字进行再销售的行为。 据《美联社》等媒体报道，明尼苏达州州长蒂姆•沃尔兹当天签署了限制演出门票转售的法案《House File 1989》。因此，对于在明尼苏达州举行的所有演出，售票者必须公开在定价上附加多少手续费，且转售者只能出售一张。 法律名称取自斯威夫特的出生年份兼她的专辑名《1989》。沃尔兹州长赋予其意义说：“将保护消费者免受诈骗票的侵害，防止黄牛党恶意购票。” 代表提议该法案的美国民主党众议员凯利•莫勒是2022年因黄牛党乱入导致购票网站“Ticket Master”服务器瘫痪，未能购买斯威夫特演出门票的受害者之一。当时，黄牛党为了抢购票同时登陆销售网站，导致网站不间断经常瘫痪。另外，票价从49~499美元飙升至3.5万美元，成为社会问题。

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