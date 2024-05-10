演变成杀人事件的油管博主之间的矛盾. May. 10, 2024 07:37. by 釜山=金华英记者、李秀妍记者 run@donga.com. 平日白天，在位于釜山市中心的法院前，发生了50多岁的男性YouTuber（油管博主）用凶器杀害同龄男性YouTuber的场面直播的令人震惊的事件。警方认为，两人在网上互相诽谤，后来发生了数十起起诉战，甚至引发了杀人事件，正在调查准确的犯罪动机。 9日，据釜山莲堤警察署透露，接到群众报警称，当天上午9时52分左右，在釜山莲堤区釜山地方法院前的人行道上，50多岁的男性洪某三番五次挥舞着凶器刺向50多岁的男性赵某。赵某因失血过多，心脏骤停被发现，在接受急救队员的心肺复苏术（CPR）后被送往附近大学医院，但在上午11时4分左右死亡。赵某当时正在进行YouTube直播，虽然袭击场面没有传到画面中，但遇袭后痛苦的声音原封不动地暴露了出来。 洪某在犯罪1小时40多分钟后的上午11时35分左右在庆州市被警察逮捕。洪某原计划当天上午出席在釜山地方法院举行的审判。据悉，这是受害者赵某起诉洪某的事件。警方认为，赵某是为了参观洪某的审判而来到釜山地方法院，结果遭到了袭击。 警方相关人士表示：“洪某在犯罪前一天在釜山某超市准备了凶器，并提前借用了用于逃跑的车辆，看起来是有预谋的犯罪”，正在调查准确的犯罪动机。警方计划以杀人嫌疑申请对洪某的拘捕令。 在网上积累的恶感演变成杀人事件后，专家们异口同声地表示：“到了讨论限制的时候了。”东亚大学媒体交流学系教授金大庆（音）强调：“应该开始讨论制定在YouTube上公开哪些内容等标准，通过国民协议引导。为了能够积极筛选出进行煽情广播的人，应该要求运营商进行技术完善。”

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