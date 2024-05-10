韩国企业比美国企业还要看美国政府的眼色行事. May. 10, 2024 07:36. . 去年12月，韩中代表企业人士时隔4年在首尔华克山庄酒店见面。大韩商工会议所会长、SK集团会长崔泰源和现代汽车集团会长郑义宣、三星电子社长朴承熙等主要企业家与中国代表石油化学、生物、能源集团的董事长们坐在正式场合。双方能舒心而坐，是另有原因的。因为前经济副总理柳一镐、前福祉部长林采民、前外交部自由贸易协定交涉代表崔晳泳等前任政府相关人士一起准备了名为“韩中企业家及前任政府高层人士对话”的“缓冲装置”。 在美中矛盾风波到来之前，同时在中国设有市场和生产基地的韩国企业家们随时与中国合作伙伴见面，进行合作。由于中国的特性，不仅在合作伙伴公司，在与中央当局及地方政府相关人士的网络上也投入了很长时间。但是，自2018年美国采取对华制裁方针后，氛围发生了巨变。即使企业交易发生动摇、生产基地出现问题，也很难前往中国。即使去，也要小规模、彻底保密。 据悉，时隔4年举行的上次韩中企业家对话中，密度最高的时间是和访韩的中国企业合作伙伴们一起喝酒到深夜。久违地开诚布公地面对面坐在一起的两国企业家们一一解决了事业上的难题和投资讨论问题，好不容易松了一口气。 在美国和中国拉长的矛盾中，韩国企业的损失也在增大。美国商务部部长吉娜·雷蒙多连日来高呼对华半导体设备出口制裁，但事实上失去更多中国市场的不是美国设备企业，而是韩国企业（本报4月9日报道《美国限制半导体设备出口中国……韩国遭受最大打击》）。去年中国进口韩国产半导体设备的金额比2022年暴跌20.3%，但美国产进口额只减少了3.1%。相反，从荷兰（150.6%）和日本（4.7%）的半导体设备进口额反而有所增加。 在韩国企业无声地遭受损失的时候，美国半导体企业聚集的美国半导体产业协会去年7月就美国政府的制裁中国方针堂堂正正地发表了联合声明，称“半导体业界应该继续接近中国市场”。苹果首席执行官蒂姆·库克在中国销售急剧下滑后，今年3月访问中国，会见了中国国家主席习近平。他甚至还上演了亲自在上海苹果商店举行开业仪式的场面。 眼睁睁地看着花费数十年功夫的市场逐渐关闭，但比美国企业更要看美国和中国政府眼色的韩国企业却期待政府打开外交大门。因此，财界对本月底调整中的韩中日首脑会议抱有很大的期待。特别是三国经济通商部长会议是自2019年12月以后时隔4年多再次举行，因此期待韩国政府能够展现出为国家经济实际利益的“友敌（朋友和敌人的合成词，意味着竞争性友好关系）”战略。希望韩国政府能像美国一样，即便站在攻击手的立场上，给企业打开商业后路，通过此次会谈，给韩国企业提供最起码的喘息空间。

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