李政厚单场比赛击出3支安打，巨人队摆脱四连败. May. 09, 2024 08:03. by 李憲宰 uni@donga.com. “风之孙”李政厚（旧金山巨人队）自进军美国职业棒球大联盟（MLB）后，首次在一场比赛中击出了3个安打。 8日，李政厚在与科罗拉多洛基队的2024赛季MLB客场比赛中，作为1号击球手兼中坚手出场，取得了5次有效击球、3支安打、1分的成绩。继前一天与费城费城人队的比赛中取得4次有效击球、2支安打后，连续两天打出多重安打（一场比赛打出2支安打以上）。李政厚连续5场比赛击出了安打。本场过后他的赛季击球率从0.252上升至0.264（140次有效击球、37支安打）。 李政厚在第1局第一个击球位上攻占对方首发投手达科塔•哈德森的下坠球，打出了右前安打。 剩下的2支安打是快步制造的内野安打。在第3局三振出局的李政厚在以1比0领先的第4局，在1人出局1、2垒有人的情况下，击出滚向3垒手前面的打偏球后，全力奔向1垒，比球先到达了垒区。跑向1垒的期间，他使出了浑身解数，连头盔都掉了。因李政厚的安打而获得1人出局满垒机会的旧金山队在泰罗•埃斯特拉达的内野地滚球时，3垒跑垒员踏上本垒，以2比0领先。李政厚凭借后续击球手小拉蒙特•韦德的2打点适时安打，成功踏上本垒，将比分改写为4比0。在第8局上半局，在2人出局无跑垒员的情况下，击出1垒手前的地滚球后，跑向1垒，被判为安全上垒。最终，旧金山巨人队以5比0战胜对手，摆脱了4连败的阴影。 当天，圣地亚哥教士队的金河成在与芝加哥小熊队的客场比赛中，作为8号击球手兼游击手出场，取得了4次有效击球、1支安打的成绩。圣地亚哥教士队最终以2比3败北。本赛季首次进军MLB的小熊队的日本投手今永昇太当天首发出场，以7局8个脱三振、无失分的好投将平均责任失分降至1.08（数字越小成绩越好）。在MLB两大联赛中，他的平均责任失分排名第一。

한국어