印尼减少“KF-21分摊金”，政府和企业将补充不足部分. May. 09, 2024 08:02. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国政府决定接受印度尼西亚提出的将韩国型战斗机KF-21“猎鹰”的开发分摊金从1.6万亿韩元减至6000亿韩元，同时只接受相应的技术转让的提案。 防卫事业厅8日通过媒体简报表示：“去年年末，印尼方面曾提议到2034年为止每年支付约1000亿韩元的分摊金”，“但是我们通报说，按照当初的协议，到开发完成的2026年为止，要遵守缴纳期限。”最终，双方就到2026年为止要缴纳的最大金额进行了协商，结果得出了6000亿韩元的结论。防卫事业厅或将在本月末的防卫事业推进委员会上表决接受印尼提案。 防卫事业厅的一位有关负责人表示：“将就向印尼的（技术）转让价值规模进行协商。”印尼在2016年签订KF-21共同开发合同时，决定在2026年6月之前承担占全部开发费用（约8.8万亿韩元）20%的1.7万亿韩元（之后减额1000亿韩元），并接受一架试制机和相关技术的转让。如果分摊金减至三分之一，将很难提供试制机，技术转让将停留在简式水平。 此前，印尼以经济状况等为由，一直推迟缴纳分摊金。此前印尼缴纳的金额只有3000亿韩元。之后在上个月要求调整分摊金的同时追加缴纳了1000亿韩元。随着开发分摊金减至6000亿韩元，到2026年为止，印尼只需再交2000亿韩元。 防卫事业厅表示：“在KF-21开发过程中节省了费用，即使削减印尼的分摊金，我们追加负担的费用也不是1万亿韩元，而是5000亿韩元。”防卫事业厅接着补充说：“（追加费用）将由政府预算和韩方企业（韩国航空宇宙产业•KAI）来补足。” 此前，1月份被派遣到韩国航空宇宙产业公司的印尼技术团队的KF-21技术泄露疑惑浮出水面。因此，有人担心，印尼在大量窃取KF-21技术后，不缴纳分摊金，试图“吃完就跑”。有人指出，国内防卫产业发展和军工出口扩大等有可能给K军工的发展泼冷水的“军工风险”成为了现实。但是，防卫事业厅明确表示：“分摊金调整协商是从6年前开始应印尼的要求而持续进行的”，“与技术泄露疑惑事件无关。”

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