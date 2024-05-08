普京第五次举行“加冕仪式”，总统任期直至2030年. May. 08, 2024 07:22. by 趙은아 achim@donga.com. 俄罗斯总统普京（72岁·照片）7日举行总统任期直至2030年的“第五次加冕仪式”。被称为“现代版沙皇”的普京在确定30年统治的就任仪式前一天，还下令对法国等国家进行假想敌人的战术核武器试验，展示了自己的威势。 普京当天中午在莫斯科克里姆林宫大宫殿安德烈耶夫斯基大厅宣誓就职。大约持续1个小时的就任仪式非常华丽。普京入场时，伴随着柴可夫斯基的进行曲，响起了宣告正午的克里姆林宫的钟声。他在宣誓就职后发表了迎接新任期的演讲。 当天的就职仪式上，立法、行政、司法部代表、俄罗斯英雄勋章受勋者、主要宗教代表等出席。克里姆林宫将就职仪式视为国内活动，没有邀请外国首脑，但邀请了驻俄罗斯的所有使领馆负责人。 但是，一些西方使领馆负责人表现出抵制出席的动向。这是因为，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，与俄罗斯对立的西方国家认为此次总统选举不公平而不予承认。路透社援引消息人士的话报道说：“欧盟成员国中有27个国家没有参加就职仪式。” 在今年3月15日至17日举行的俄罗斯大选中，普京以历史最高投票率（77.44%）和最高得票率（87.29%）确定第五次当选，获得6年任期直至2030年。普京自前总统叶利钦下台后代行其职的1999年12月31日起，包括担任总理时期（2008-2012年）在内，一直保持着实权。如果2030年再次参加总统竞选并成功连任6届，将是实际上实现终身执政。 路透社在就职仪式前一天报道说：“俄罗斯国防部将根据普京总统的指示进行战术核武器部署演习。”报道没有公开具体的日程和方式，只是说明这是非战略核武器使用准备和部署练习等军事训练。克里姆林宫发言人佩斯科夫对此表示：“此次演习是对部分西方国家的应对。他们主张撤销向乌克兰支援的西方武器的使用限制，刺激了俄罗斯。” 俄罗斯打出战术核武器这张牌，可能是为了应对法国总统马克龙最近再次提及向乌克兰派兵的说法。佩斯科夫还说：“军队和政府机关正在确认法国军队部署在乌克兰的报告。”

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