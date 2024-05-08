讲述黑人奴隶夫妇艰苦旅程的作品获得普利策奖. May. 08, 2024 07:21. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 韩裔美国作家的纪实文学（非虚构类）书籍获得了美国最具权威的普利策奖。此前，韩裔人士曾在媒体领域获奖，但在图书领域获得普利策奖尚属首次。 普利策奖评选委员会6日（当地时间）表示，已决定将撰写《主人，奴隶，丈夫，妻子（Master Slave Husband Wife）》的韩裔美国作家禹一燕（音）选为传记领域的共同获奖者。禹作家是美籍韩裔第2代，他的父亲是设计换气美术馆、国立亚洲文化殿堂等的旅美建筑师禹奎承。禹作家在耶鲁大学获得人文学学士学位，在哥伦比亚大学获得了英文学博士学位。 这本书讲述了1848年美国南部乔治亚州的黑人奴隶夫妇威廉•克拉夫特和艾伦•克拉夫特为了逃离奴隶农场，妻子伪装成患病的白人，丈夫伪装成奴隶前往美国北部的真实故事。作品中的夫妇将乘坐约1609公里（约1000英里）的蒸汽船、马车、火车，避开奴隶商人和军队军官、赏金猎人等人的视线，寻找自由。最终两人成功逃出，前往英国带头废除奴隶制。作者通过自己的网站解释说：“作品中不仅融入了他们（夫妇）的爱情故事，还融入了父母和子女等许多其他种类的爱。” 普利策奖创立于1917年，在新闻和报道照片等媒体领域和图书、电视剧、音乐等艺术领域选出获奖者。韩裔摄影记者曾在媒体领域获得普利策奖，但韩裔在图书、电视剧、音乐领域获奖尚属首次。 普利策奖评选委员会就禹作家的作品评价说：“这是压缩成面向自由的里程碑式的三段壮观的旅程，要求回答为所有人的生命、自由、正义等美国核心原则。” 另外，普利策奖评选委员会当天公布，揭露美国联邦大法官道德问题的美国勘探报道专门媒体《Pro Publica》的约书亚•卡普兰等5名记者被选为公共报道领域获奖者。

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