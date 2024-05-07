为阻止医学院学生集体留级……考虑学期制→学年制变更、8月开学等方案. May. 07, 2024 07:34. by 李文秀记者 doorwater@donga.com. 据悉，政府为阻止拒绝上课的医学院学生集体留级，正在研究各大学取消假期，把1年的课程集中到今年8月到明年2月这段期间的方案。对此，有分析认为，这实际上是放弃了上半年（1~6月）的正常授课。 6日，据教育界透露，教育部3日向设有医学院的全国40所大学发送公文，要求到10日为止提交防止医学院学生留级的计划。另外，在公文中，为了灵活地推进学士日程，加入了将“学期制”改为“学年制”的方案举例。 目前高等教育法规定，从3月1日到第二年2月末是“一年级”。另外，通过执行令，要确保30周以上的授课天数。对此，大部分大学将第一学期定为3月至8月，第二学期定为9月至次年2月，每学期授课15周。 但是各医学院要想在8月末之前结束第一学期的课程，即使取消暑假，也要在5月中下旬开始上课。但是，如果改变校规，转换为学年制，假设到2月末为止连续进行30周的授课，那么上课时间可以推迟到8月上中旬。在这种情况下，如果缺课三分之一或四分之一以上，根据留级规定，留级开始时间为8月末。 教育部的立场是，如果集体留级成为现实，明年将无法培养出新医生，医学院共需要7500多人听课，因此“将阻止留级”。大部分大学也根据这种方针开课，进行在线授课，但实习授课无法在线进行。另外，医学院担心教育质量，出现了“干脆允许休学”的反应，因此政府提出了学期调整案。

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