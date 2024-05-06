“只在正确的时候去挥杆一击”，巴菲特持有257万亿韩元现金资产. May. 06, 2024 07:48. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “2016年首次投资以来，苹果公司的投资魅力下降了吗？” 4日（当地时间），在美国内布拉斯加州奥马哈篮球主场CHI健身中心。在全世界聚集了3万多人的伯克希尔-哈撒韦股东大会现场，马来西亚股东谢尔曼•兰姆（27岁）的提问被采纳为第一个提问。这发生在伯克希尔-哈撒韦公司宣布出售其第一季度（1~3月）持有的13%的苹果股份约1.15亿股之后。苹果首席执行官（CEO）蒂姆•库克坐在股东大会最前排。 伯克希尔-哈撒韦公司会长沃伦•巴菲特（照片）表示：“不是这样的。苹果公司今年将在我们持有的股份中占据最高比重。联邦政府拥有企业收益的一部分（税金），财政赤字高，因此希望提高相关比率。”他解释说，这是担心法人税上升而减持股份，而不是改变对苹果的预测。巴菲特会长还再次强调：“可口可乐、AMEX和苹果，只要没有特殊情况，就会一直持有（股份）。” 伯克希尔-哈撒韦公司虽然大量出售，但以3月末为准，仍持有价值1354亿美元（约184万亿韩元）)的苹果股份，是除上市指数基金（ETF）以外的苹果最大股东。伯克希尔-哈撒韦公司当天表示，现金性资产从去年年末的1676亿美元增加到了第一季度末的1890亿美元（约257万亿韩元）。

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