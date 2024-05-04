“法国夏特莱剧院上演的霹雳舞，令人吃惊”. May. 04, 2024 07:15. by 趙은아 achim@donga.com. “韩国霹雳舞队让巴黎奥运会变得更加华丽。” 2日（当地时间），在法国巴黎夏特莱剧院。当韩国舞者随着强烈的节奏跳起霹雳舞时，1500多名现场观众欢呼雀跃。法国舞者似乎也不服输，像陀螺一样快速旋转。 当天，韩国舞蹈队“1Million”和拥有20年演出历史的法国舞蹈队“Pockemon Crew”以“城市的脉搏，跳跃”为主题进行了对决演出。这是为纪念霹雳舞在2024年巴黎奥运会上被采纳为正式项目而举行的演出。参观者玛侬•博伊耶说：“因为想看1Million舞蹈队，所以一大早就来了。”弗洛朗斯•奥纽也兴奋地说：“能在巴黎看到这种类型的演出，真不错。” 法国文化界也给予了关注。Pockemon Crew艺术总监利雅得•弗加尼评价说：“夏特莱剧院在法国也是以古典音乐等‘文化精英’为主被允许的空间”，“接受韩国霹雳舞是夏特莱开放门户的美丽事情。”他还说：“在奥运会决赛圈中，美国和韩国将展开较量。”法国制作公司巴特尔-普罗艺术总监朱比尔特莱奇维也表示：“韩国队是法国队的巨大竞争者。” 文化体育观光部准备的此次活动是5月开始为期6个月宣传韩国文化的“韩国季”的第一炮。在巴黎奥运会即将到来之际，法国政府从2021年开始根据奥林匹克精神，在法国全境举办了文化艺术项目“2024巴黎文化奥林匹克”，并举办了韩国季。2024巴黎文化奥林匹克总导演多米尼克•埃尔比尤当天表示，“将通过艺术和体育之间的对话，进一步追求共享和团结等奥运会的价值。”

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