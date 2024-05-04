没有钱买人工智能芯片，大学用搜集的游戏芯片搞研究. May. 04, 2024 07:15. . 据调查，处于人工智能技术战争第一线的大学研究团队因预算不足，未能确保最新人工智能芯片，导致研究出现差池。目前，他们由于没有找到制作生成型人工智能模型所需的英伟达最新图形处理器，正在用匆忙收集的旧款游戏用图形处理器进行研究。研究人员们感叹道：“其他国家都拿着大炮作战，而我们却拿着枪投入了技术战争。” 首要原因是人工智能芯片价格正在上涨，大学的研究经费却没有跟上。随着人工智能市场的扩大，图形处理器等与需求相比供应不足，价格正在暴涨。一般水平的人工智能研究至少需要5亿韩元，但工学领域专职教员人均研究经费包括人工费在内也只有2.5亿韩元。要想利用旧设备实现与目前世界最新水平相似的服务，需要100多年的时间。 就算艰难地搞到芯片，因大学里电力不足而无法驱动的情况也很多。教授们要亲自寻找电力过剩的建筑。可用电力已处于饱和状态，却没有确保追加电力的计划。政府向企业和大学无偿提供图形处理器的事业规模与需求相比远远不足。这远远落后于通过企业的捐赠或投资向大学大规模供应图形处理器的美国，以及政府层面共同向多所大学支援数据和计算基础设施的加拿大。 甚至在人工智能竞争中成为国家战略资产的超高性能计算机6号机构筑事业也因预算不足而停滞不前。研究环境是这种情况，所以为数不多的研究人员前往海外，韩国成为人工智能人才净流出国。虽然政府提出了在人工智能领域跃升为“G3（前三个国家）”的蓝图，但如果对恶劣的研究基础设施置之不理，只能是空洞的呐喊。 世界各国为了掌握人工智能技术战争的主导权，正在国家层面展开全力战。政府表示，到2027年为止，将在人工智能及人工智能半导体领域投资9.4万亿韩元。应该制定好计划并有效执行。为了促进民间投资，提高研发水平，应该进行基础设施建设和确保人才。人工智能是初期市场，还有抢占先机的机会。但如果再犹豫不决，说不定会永远失去机会。

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