在野党单独处理《蔡上等兵特检法》……尹锡悦苦思是否使用否决权. May. 03, 2024 07:57. by 姜成辉记者、崔慧玲记者 yolo@donga.com、herstory@donga.com. 《蔡上等兵特检法》（妨碍殉职海军调查及隐瞒事件真相的特别检察官任命等相关法律案）2日在共同民主党主导下在国会全体会议上获得通过。这距离海军陆战队上等兵蔡某在去年集中暴雨失踪者搜索过程中殉职已经过去288天。国民力量党以“上呈没有达成协议的法案”为由表示反对，并在表决前退场。在尹锡悦总统和共同民主党代表李在明举行会谈3天之后，共同民主党主导处理针对尹锡悦的特检法，预计朝野政党的极度对立将持续到第21届国会的最后阶段。根据共同民主党的立场，特检对象包括总统室，因此尹锡悦也是调查对象。 在共同民主党的主导下，蔡上等兵特检法去年10月被指定进入“快速通道（快速处理案件）”，4月2日自动提交给全体会议。当天，168名出席人员以全部赞成表决予以通过。国民力量党方面，除金雄议员外，其他议员都在表决前离场。金雄对特检法投了赞成票。 直到当天上午，蔡上等兵特检法是否提交全体会议还是未知数。这是因为国会议长金振杓坚持要求提交蔡上等兵特检法的共同民主党与执政党进行协商。但是，为最后协调意见、在全体会议之前召开的朝野政党院内代表会晤也空手而归，金振杓最终也站在了共同民主党一边。 共同民主党院内代表洪翼杓在全体会议之前的当天上午表示：“今天（2日）要处理蔡上等兵特检法，即使（尹总统）要求再议，也要在27日、28日再次议决，在第21届国会期间完成。”他的意思是，考虑到尹锡悦行使要求再议权（否决权）和国会重新表决，当天必须处理特检法。 国民力量党院内代表尹在玉当天全体会议结束后在国会大厅举行了“谴责立法暴走大会”。他表示：“在野党院内代表欺骗执政党院内代表，国会议长与共同民主党密谋进行了立法暴走。受议会暴行影响，直到第21届国会最后一刻，（国民力量党）将无法协助所有国会议事日程。”他表示：“从立法过程和法案内容来看，只能（向尹总统）建议行使要求再议权。” 总统室的立场是，如果蔡上等兵特检法被移交到政府，将决定是否行使否决权。如果尹锡悦对蔡上等兵特检法行使否决权，将是就任以来的第十次。总统室内部也有人表示，如果实行特检法，尹锡悦和总统室核心幕僚也会成为调查对象，因此行使否决权不可避免。但是，在执政党在议会选举中惨败一个多月后再次行使否决权，对尹锡悦来说也是一种政治负担，因此尹锡悦会因此费尽心思。 在当天的全体会议上，朝野政党前一天达成协议的《梨泰院惨案特别法》修正案也在259名出席人员中以256人赞成、3人弃权的结果获得通过。2月份由共同民主党主导提交到全体会议的《全租诈骗特别法》也在269名出席人员中，以176人赞成、90人反对、2人弃权，最终确定提交全体会议审议。

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