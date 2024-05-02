谷歌：“每年向新闻集团支付83亿韩元的AI用内容费”. May. 02, 2024 08:05. by 崔智媛记者、朴贞妍记者 jwchoi@donga.com. 谷歌为了开发人工智能（AI），决定向世界最大的媒体集团美国新闻集团（News Corporation）支付内容使用费。其金额每年超过80亿韩元。 据路透社等媒体上月30日（当地时间）报道，谷歌与新闻集团签订了内容使用合同。新闻集团是发行美国华尔街日报（WSJ）的道琼斯、美国大型出版社哈珀科林斯、英国的泰晤士报、澳大利亚欧洲电台的母公司。谷歌为了强化本公司的AI模型，计划利用WSJ等新闻内容。通过此次合约，谷歌每年最多向新闻集团支付600万美元（约83亿韩元）。 随着AI竞争愈加激烈，AI企业为了利用新闻媒体的数字内容，接连签订了许可合同。OpenAI也在上个月29日与英国日刊《金融时报》（FT）建立了内容利用的合作伙伴关系。这是继美国美联社、德国阿克塞尔-施普林格、法国《世界报》、西班牙普里萨媒体之后，OpenAI与第五家新闻媒体签订的许可合同。OpenAI方面表示：“通过此次合约，可以为全世界数百万人提供世界水平的实时报刊文章。” 但是，OpenAI还被美国8家新闻媒体提起了侵犯著作权的诉讼。对冲基金“奥尔登全球资本”拥有的《纽约每日新闻》、《芝加哥论坛报》、《奥兰多哨兵》等8家日刊于上月30日起诉说，OpenAI和微软（MS）擅自使用了内容。 奥尔登全球资本方面通过声明书表示：“我们在收集情报和报道新闻方面花费了数十亿美元。不能再允许OpenAI和微软为了构建自己的商业而偷窃我们的作品。”

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