距离美国大选还有6个月，特朗普：“为什么要保卫富有的韩国？”. May. 02, 2024 08:04. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 将作为共和党候选人出马参加11月份举行的美国总统选举的美国前总统特朗普（照片）表示：“我们为什么要保卫富有的国家?希望韩国能给予我们应有的（properly）待遇。”韩美政府上月底开始了从2026年开始适用的防卫费分摊谈判，特朗普以撤走驻韩美军这张牌为媒介，表现出了要求韩国大幅增加分摊额的意志。在执政第一任期的2019年，特朗普要求韩国的防卫费分摊额提高到5倍，但此次大选过程中直接提及该问题尚属首次。 特朗普当地时间4月30日在距离美国总统大选还有6个月之际接受美国《时代》杂志采访时，就“如果重新执政，是否会撤回驻韩美军”的提问没有正面回答，而是提到了韩国的防卫费分摊额。他表示：“我们在不稳定的（precarious）位置上拥有4万名兵力。我在任时曾对韩国说，‘现在是时候支付费用了’。”目前驻韩美军为2.85万人，4万人是上世纪90年代以前的规模。 他说：“（我执政期间）美国事实上正在无偿支援驻韩美军，所以我促成了谈判。韩国同意支付数十亿美元。”他还声称：“我离开（白宫）的现在，韩国可能几乎不会支付（防卫费）。据说，韩国与拜登政府重新谈判，将防卫费降低到了几乎什么都不交的以前的水平。” 特朗普在第一个任期的2019年要求韩国将防卫费分摊额提高5倍，达到50亿美元（约合6.94万亿韩元）。但谈判一直处于空转状态，最后在拜登政府上台后达成了协议。当时达成协议的分摊额是第一年2019年增加13.9%，到2025年为止每年根据国防费增加率提高。 《时代》就他在采访中的发言表示：“这表明，如果韩国不支付更多的资金支援驻韩美军，美军可能会撤出。”距离大选还有6个月，特朗普史无前例地地在出入法庭的同时开展选举运动，为了团结选民，继北约之后，又以韩美同盟为靶子，强调美国优先主义。目前，韩美正在就签订第12次防卫费分摊额特别协定进行谈判，但即使达成协议，如果特朗普再次执政，要求重新谈判的可能性也很大。 特朗普还主张：“中国为了制造出口美国的汽车，正在墨西哥建设世界最大规模的工厂。如果我当选总统，将征收100%的关税。”

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