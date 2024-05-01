美媒：“比尔·盖茨仍是微软的幕后实权人物”. May. 01, 2024 07:28. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 美国财经媒体《商业内幕（Business Insider）》4月29日报道称，2020年退出经营一线的微软创始人比尔·盖茨（69岁，照片）主导了人工智能企业“开放人工智能”和微软签订合作伙伴关系等，对公司仍然发挥着巨大影响力。特别是盖茨从2016年开始与开放人工智能首席执行官萨姆·奥尔特曼接触，在微软与开放人工智能的合作、奥尔特曼回归开放人工智能等方面也起到了相当大的作用。 该媒体援引微软的前任和现任高层管理人员的话报道说，盖茨对微软的战略制定、高层管理人员聘用等行使着相当大的影响力。一名前任高管表示：“不仅是微软首席执行官萨提亚·纳德拉，整个高层管理层都高度依赖盖茨。每当发生重大变化时，都需要他的意见。”另一前任高管表示：“最近微软的成功让纳德拉脱颖而出，但背后总是有盖茨。” 首次接触开放人工智能的超大型语言模型GPT-4的外部人士也是盖茨。《商业内幕》表示，2022年盖茨与奥尔特曼一起向开放人工智能提出了建立能够通过大学水平生物学考试的人工智能模型的要求。当年8月，奥尔特曼在盖茨家中吃晚饭时展示了GPT-4。盖茨看到GPT-4通过考试后说，“这是人生中看到的最惊人的发布”，受到了冲击。据悉，此后他向纳德拉建议，将人工智能整合到MS 365产品群中。 盖茨和奥尔特曼的交情也在持续。《商业内幕》表示，“两人是好朋友”，奥尔特曼认真对待盖茨的意见，并经常进行咨询。 盖茨1975年与保罗·艾伦共同创立了微软，到2000年为止一直担任首席执行官，之后担任董事会主席等职务，于2020年3月完全辞职。当时盖茨与下属女职员发生不正当关系，被逐出微软董事会，成为离婚契机，相关报道接连不断。

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