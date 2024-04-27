尹锡悦与李在明相约29日见面……“茶谈会晤”VS“领袖会谈”. April. 27, 2024 07:45. by 张宽硕记者、姜成辉记者 jks@donga.com、yolo@donga.com. 尹锡悦总统和共同民主党代表李在明将于29日在首尔龙山总统室首次面对面而坐讨论民生悬案。这是尹锡悦自2022年5月就任以来双方首次举行会谈。双方在没有特别确定议题的情况下推进的会谈中能否解决被堵住的协治头绪，备受关注。 总统政务首席秘书洪哲镐和共同民主党代表秘书室长千俊镐26日在为协调“尹李会谈”而举行的第三次实务会晤后，分别举行记者会，宣布尹锡悦和李在明将于29日下午2时在龙山总统室会面。洪哲镐把会面称为“茶谈会晤”，千俊镐则把会面称为“领袖会谈”。会晤不是午餐形式，而是茶谈，基本为1个小时，如果对话延长，就会继续进行。总统室秘书室长郑镇硕、洪哲镐、弘报首席秘书李度运将陪同出席，共同民主党方面则有政策委员会议长陈声准、千俊镐、首席发言人朴成俊等3人出席。会谈结果不会发表共同协议，而是各自发表会谈结果。 总统室高级官员介绍说，尹锡悦在听取实务会晤结果报告后表示：“既然（李在明）接受了邀请，要做好准备。好好安排吧。”洪哲镐表示，“希望通过总统和野党代表之间的坦诚对话，成为激活民生经济、解决各种国政悬案的契机”，明确表示会谈目的是解决民生悬案。 相反，共同民主党明确表示，将在实际会谈中讨论发放人均25万韩元民生恢复补贴、《蔡上等兵特检法》、《金建希特检法》等实务协商过程中提议的议题。李在明说：“将如实传达民生现场的残酷现实，并要求采取必要的措施。一定会努力创造国民期待的成果和可能的措施。”对于是否也将《金建希特检法》列入议题的提问，千俊镐表示：“从未说过不能限制特定议题。” 在4月10日议会选举中执政党惨败后的19日，尹锡悦打电话给李在明提议举行会面，一周后确定了会谈的日期。为协调议题而举行的两次实务会晤经历困难后，李在明说：“应该整理议题并提前商议，但似乎连这个都不容易。我会放下一切，先与尹总统见面。”

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