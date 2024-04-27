美国滞胀乌云……现在不是庆祝“惊喜增长”的时候. April. 27, 2024 07:44. . 美国第一季度经济增长率创下两年来的最低值，世界经济受到冲击。美国经济直到最近消费、雇佣都呈现良好势头，因此认为可以毫无停滞地摆脱通货膨胀的“不着陆（no landing）”剧本得到了支持。但是，因意想不到的增长率下降消息，对停滞性通货膨胀（经济停滞中的物价上涨）的恐惧正在抬头。 美国商务部昨天公布的第一季度国内生产总值增长率为1.6%。不仅低于去年第四季度3.4%的一半，也远不及金融市场预期的2.4%。更何况，同一天公布的第一季度核心个人消费支出物价指数上升3.7%，超过了预期值。如果高物价持续下去，美国联邦储备委员会只能推迟下调基准利率的时间，随着经济增长率的下降，对经济萧条和物价上涨的双重苦难的担忧越来越大。 问题是，来自美国的异常信号好不容易呈现恢复趋势，可能会给今年“惊喜增长”的期待增大的韩国经济泼冷水。韩国银行前天公布的韩国第一季度经济增长率环比增长1.3%，是2年3个月以来的最高值。但是，在中国经济持续低迷的情况下，如果连美国的增长势头也放缓，一直呈上升趋势的韩国出口势头将受挫。在第一季度韩国总出口中，美国的比重为18%，自2003年以来首次超过中国，跃居首位。 随着人工智能加速器用高带宽存储器的销售增加，SK海力士取得了超出市场期待的业绩，但这种好势头能否持续下去还是未知数。委托生产美国英伟达人工智能半导体的台积电将今年的增长目标下调了一半。在石油化学、钢铁领域，随着中国开始倾销出口过剩的产品，韩国企业的出口前景变得暗淡。 即使是正处于战争中的中东发生小变数，国际油价也会动摇，暴涨的食品物价也没有稳定的迹象。由于工程费、人工费的上涨，公寓开工件数急剧减少等，对内需产生影响的建设景气也最糟糕。从这一点来看，经济副总理崔相穆表示“时隔许久，增长路径上亮起了‘明亮的绿灯’”，似乎有些操之过急。在高利率、高油价、高汇率的“三高”忧虑完全消除之前，不能自我庆祝或掉以轻心。

한국어