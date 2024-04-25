医学院教授今天起辞职……韩国政府：“不会大量离岗”. April. 25, 2024 08:11. by 李知云记者、朴景民记者、赵有萝记者 easy@donga.com、mean@donga.com、jyr0101@donga.com. 为反对医学院扩招从3月25日开始提交辞职书的医学院教授们表示，将从25日开始依次离开医院。但政府认为，“没有计划受理的辞职书”，实际上离开医院的医学院教授不会很多。 首尔大学医学院·医院教授协议会紧急对策委员长方在承（音）24日在记者会上表示，“（辞职）是作为教授能打的最后一张牌”，并表示将和其他3名紧急对策委员会指导部的教授一起于5月1日离开医院。方在承还表示：“（根据民法）从个别教授提交辞呈之日起30天之后开始，将根据个人的选择实行辞职。” 首尔峨山医院内科教授、全国医学院教授紧急对策委员长崔昌民（音）也表示：“25日的门诊将是最后一次，不会再看患者了。”各地医院都出现了教授离开的动向。教授们主张，根据民法，辞职书从提交1个月后的25日起辞职生效，因此离开医院也没有问题。但政府的立场是，如果国立大学或私立大学的校长不接受，就不可能辞职。 保健福祉部第二次官朴敏守（音）当天在中央灾难安全对策本部新闻发布会上表示：“不知道在辞职书没有受理的情况下辞职是什么意思。现实中说‘已经辞职，所以不再上班’这样不负责任的教授不会有很多。” 对此，公开表明辞职意向的教授们表示，不惜因旷工而受到惩戒。首尔大学医学院、医院教授协会媒体应对组长裴秀京（音）表示：“如果辞职效力成为问题，应该到法庭进行斗争。”

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