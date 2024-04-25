诺贝尔文学奖得主福瑟：“读书能让人以全新的方式看待生活”. April. 25, 2024 08:10. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “如果不想读书，没有必要一定要去读。但是通过所有伟大的作品，我们似乎以全新的方式看待生活，并更加理解生活。” 去年诺贝尔文学奖获得者挪威作家约恩•福瑟（65岁）23日在首尔钟路区光化门教保大厦与韩国读者举行视频座谈会时做出了上述表示。在“世界书籍和著作权日”的当天，他强调了读书的重要性。他还强调表示：“读书的话，会以更强力的方式感受到生活。” 当天的会面是大山文化财团、教保文库、挪威驻韩大使馆共同举办的“2024朗读共鸣-读约恩•福瑟”活动的一部分。在200多名读者参加的情况下，担任主持人的文学评论家郑汝蔚（音译）代替读者传达了提问，福瑟持续了约1个小时的回答。 福瑟1959年出生于挪威海岸城市海于格松，1983年凭借长篇小说《红、黑》登上文坛。以孤独荒凉的海湾为背景，讲述平凡的渔夫出生后走向死亡的过程的长篇小说《晨与夜》（2000年•文学村）等主要讲述了死亡的故事。他说：“事实上，死亡对所有人来说都具有一样的意义。死后虽然不知道，但可以确定的是总有一天会死”，“生者和死者之间的距离并不远。” 福瑟在戏剧、小说、诗、随笔、童话等多种体裁中创作了很多作品。他创作的戏剧曾900多次登上世界舞台，是继《玩偶之家》的作者亨利克•易卜生（1828~1906年）之后上演最多作品的挪威剧作家。 他说：“刚开始是为了生计而写戏剧，但跨越体裁反而让作家生活变得更加轻松”，“写戏剧时，可以应用在小说和诗作业中学到的东西。把这些都加起来，可以创造出新的语言。” 当被问及写具有独特韵律的文章的理由时，他回答说：“写作本身对我来说就是音乐。”郑评论家说“从你的文学中得到了深深的安慰”，他像孩子一样灿烂地笑着回答。“我的作品好像不是很有意思的书。但是（我的书）能给读者带来安慰，我真的很开心。”

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