法国认为“政府是经济不振的主要原因”……“官僚主义弊端”我们就不一样吗？. April. 25, 2024 08:09. . 法国马克龙政府开始着手进行官僚主义改革和放宽限制。 他们认为，放任被称为“法国痼疾”的官僚主义，就无法解决增长放缓、青年失业问题。最近在欧洲各国，因人工智能革命而蒸蒸日上的美国和失去活力的欧洲之间的差异，主要原因是官僚主义导致的“政府失败”。 法国财政部长勒梅尔最近表示：“将摆脱令人厌烦的规制和行政地狱，打造企业工作更加舒适的法国。”他表示，要消除开设一个银行账户需要一个月时间的官僚主义弊端。为此，政府决定让部分公务员体验民间企业的实习工作，并把需要公务员批准的许可制度转换为事前申报制度。 法国议会曾分析称，官僚主义的社会费用是国内生产总值的3%。马克龙总统在第一个任期时推进了缓解劳动者解雇条件等劳动改革，去年成功进行了将领取年龄推迟两年的年金改革。他将下一个目标定为打破官僚主义。与此相比，尹锡悦政府还没有迈出劳动、年金、教育三大改革的第一步。 有评价认为，在韩国，金融、物价管理等很多领域公务员向民间行使权力的“官治”反而加强了。官僚为了维持稳定的地位，倾向于固守所属组织的权限和复杂的工作惯例。 这就是官僚主义社会出现大量规制、企业和个人的经济活动受到制约的原因。更何况，监查院对两年前政权交替后在前政府执行各种政策的公务员展开了高强度的调查，因此“伏地不动”的惯例越来越严重。 现政府也表示，任期初将出台“砸盘子公务员保护及优待政策”，守护按照自己的信念工作的公务员，并充分补偿成果。但大部分只是说说而已。 在此期间，在官僚主义比韩国更严重的日本，原本需要5年的半导体工厂建设有可能在两年内结束，公职社会的作用和氛围正在发生忙碌的变化。 相反，韩国青年们创立的初创企业却避开只在韩国的“加拉帕戈斯群岛”，将总公司转移到美国，或者得到日本政府的支援，在当地寻找事业机会。如果不从根本上改革公职社会，就很难阻止韩国发展潜力的坠落。

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