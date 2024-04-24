国际米兰击败同城死敌AC米兰，第20次夺得意甲冠军. April. 24, 2024 08:05. by 金正勋记者 hun@donga.com. 国际米兰队登鼎本赛季意大利足球甲级联赛冠军宝座，并获得了队史第第20个联赛冠军. 国际米兰23日在与同城死敌AC米兰的2023~2024赛季意甲联赛客场比赛中以2比1获胜。至此，积86分的国际米兰（27胜5平1负）无论剩下的5场比赛结果如何，都将确保本赛季的冠军地位，下赛季将戴上“Scudetto”（意即卫冕冠军）。落后国际米兰队17分排在第二位的AC米兰队（69分）也只剩下5场比赛，即使取得全胜也无法超越国际米兰队。Scudetto在意大利语中意为“小盾牌”。在意甲联赛中，只有上一赛季的冠军球队才有资格在球衣上佩戴象征意大利身份的绿白红三色小盾牌，参加比赛。 这是国际米兰队第20次获得意甲冠军，也是自2020~2021赛季以后时隔3年再次获得意甲冠军。凭借着此次夺冠，国际米兰队在总夺冠次数上超过竞争对手AC米兰队（19次夺冠），成为该领域的单独第2名。夺得意甲冠军次数最多的球队是尤文图斯队，他们36次登上了冠军宝座。国际米兰还将在下个赛季的队服上再增加一颗星，升级为两颗星。在意甲联赛中，每夺冠10次，就可以在球衣上刻着的球队纹章上增加一颗黄色星星。 国际米兰队主教练西蒙尼•因扎吉（48岁）在确定夺冠后表示：“在执教球队后的3年里，没有获得联赛冠军，度过了艰难的时光。今天真是精彩难忘的一天。”2021年6月执掌国际米兰队主教练一职的他，在意大利足协杯上两次夺冠，在意大利超级杯上三次夺冠，但联赛冠军尚属首次。小因扎吉是前意大利国家足球队主力前锋菲利波•因扎吉（51岁•前AC木兰名宿）的亲弟弟。

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