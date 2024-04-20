以色列空袭伊朗，如果两国陷入“报复恶性循环”或将引发全面战争. April. 20, 2024 08:15. by 趙은아 achim@donga.com. 以色列本土在历史上首次遭到伊朗攻击的6天后，以色列方面强行对伊朗军事基地进行了再报复。此次袭击是为应对以色列1日对伊朗驻叙利亚领事馆的轰炸，13日伊朗攻击以色列本土的报复后以色列方面采取的再报复行动。有人担心，如果两国像现在这样互相攻击和反击，持续“报复的恶性循环”，中东地区军事强国之间可能会爆发全面战争。 美国ABC电视台等媒体援引美国官员的话报道说，以色列当地时间19日用导弹打击了伊朗境内目标。伊朗国营电视台报道说，当天上午4时左右，在中部伊斯法罕省首府伊斯法罕上空发现了3架无人机，并启动了防空系统，全部击落。以色列官员匿名向外媒承认了对伊朗的攻击，但以色列和伊朗都没有正式提及此次攻击。 伊斯法罕不仅有伊朗陆军航空队基地等军事设施，还有铀浓缩设施纳坦兹核设施等伊朗的“核基础设施”。但是，国际原子能机构（IAEA）表示：“已经确认伊朗核设施没有受到损害。”美国政府官员也对CNN表示：“以色列的攻击并没有针对伊朗的核设施。” 此次以色列的攻击似乎是以限制的方式进行的。但伊朗此前曾威胁说，如果以色列再次发动攻击，将“立即以最高水平报复”。对此，有分析认为，皮球再次落到了伊朗这边。CNN全球问题分析家金道泽担心地说：“两国之间的这种‘战事升级阶梯（escalation ladder）’可能会演变成可怕的全面战争。” 由于以色列的再报复，当天KOSPI指数在盘中一度暴跌3%以上，韩元兑美元的汇率在盘中突破了1390韩元，国内外金融市场出现了很大的动荡。亚洲股市也同时暴跌。日本日经平均股价下跌1011.35日元（2.66%），以37068.35日元收盘。国际油价当天在亚洲市场也一度暴涨3%以上。

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