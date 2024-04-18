选举结束后，拿着28亿韩元回到母党……不应再有的卫星政党. April. 18, 2024 07:49. . 国民力量党与其卫星政党国民未来前天召开当选议员联合全体大会，表决了合党。共同民主党也计划不久后解散共同民主联合，让所属当选人“回归原队”。建党一个多月的两个卫星政党在议会选举之前分别领取了28亿韩元选举补贴，剩下的钱也将转交给两大政党而不是国库。 创建卫星政党、领取补贴、与母党合并等等，都是恶意利用《选举法》和《政治资金法》的小伎俩。中央选举管理委员会在4月10日议会选举前夕，将508亿多韩元的选举补贴分配给11个政党，刚刚创建的卫星政党也以拥有院内议席为由获得了数十亿韩元的补贴。如果没有两党“借出议员”，它们不可能拿到钱。它们甚至耍手段将党一分为二，拿走给另一个党的国民税金。改革新党获得6亿多韩元补贴时，国民力量党批评它是“补贴骗局”，但两党通过卫星政党追加领取补贴，令人怀疑与此又有何不同。 从一开始，对于选举结束后即将消失的卫星政党来说，期待政党发挥应有的作用本身就不合理。因此，虽然要求阻止卫星政党弊端的民心沸腾，但两党不想损失议席数，重复了4年前的方式，他们创建的“暂时畸形政党”甚至歪曲了补贴分配。在此次议会选举比例代表投票中，无效票数达到130.9931万票（4.4%），创下历史最高纪录，引起了“无效党是第四大党”等冷嘲热讽，这也应该看作是选民们对小伎俩卫星政党和比例政党泛滥的失望和不信任的表现。 随着卫星政党的出现，实现多样性、改善胜者通吃结构等准联动型比例制的积极效果已经失效。正如宪法裁判所指出，“卫星政党的创建加深了两党体制”，只有两分法的阵营对决愈演愈烈。如果4年后议会选举临近，两党将再次陷入创建卫星政党的诱惑之中。随着第22届国会的出台，朝野政党有必要立即着手改善选举制度。以此次议会选举为结尾，不能再出现与政治发展背道而驰的卫星政党。

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