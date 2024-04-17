在塞纳河上举办开幕式……埃菲尔铁塔前-凡尔赛宫也将成为奥运场馆. April. 17, 2024 07:38. by 趙은아 achim@donga.com. “将展现法国最美丽的面貌。” 法国总统埃马纽埃尔•马克龙在当地时间15日接受法国BFMTV•RMC广播采访时表达了这样的抱负。其宗旨是在代表巴黎的名胜周边设置巴黎奥运会赛事场馆，展示“美丽之国法国”。 最近，巴黎各旅游胜地正在进行比赛场馆设施的最后施工。利用或改造现有建筑物，使其变成奥运场馆。开幕式将在贯穿巴黎的塞纳河和象征巴黎的埃菲尔铁塔前的特罗卡德罗广场举行。这是近代奥运会128年历史上首次在赛场外举行的“室外开幕式”。开幕式将上演1万多名参赛国选手分乘114艘船沿着塞纳河移动的壮观场面，但最近恐怖事件的危险正在增大，因此开幕式场所有可能被限定在埃菲尔铁塔前的特罗卡德罗广场或改为举行1998年世界杯比赛的法兰西体育场。 以韩国为宗主国的跆拳道和以法国为宗主国的击剑比赛，将在为1900年的巴黎万国博览会而建，现已成为各种展示会和时装秀舞台的大皇宫举行。韩国瞄准男女5个项目金牌的射箭比赛将在拿破仑•波拿巴（1769~1821年）的坟墓所在的荣军院前广场举行。 游泳比赛在连接埃菲尔铁塔和荣军院、香榭丽舍大街的亚历山大三世桥（Pont Alexandre III）下的塞纳河上进行。自1923年因水质污染禁止游泳以来，塞纳河将时隔100年正式举行游泳比赛。虽然有人指出河水的细菌浓度超过了欧洲标准值，但巴黎奥组委计划在剩下的时间里努力改善水质，举行比赛。 马拉松比赛简直就是沿着巴黎代表性旅游路线进行的。从巴黎市政府卡昂市政厅开始，途径成为音乐剧《歌剧魅影》舞台的加尼耶歌剧院、拿破仑铜像所在的旺多姆广场，再跑至蕴含法国王室华丽历史的凡尔赛宫，最后的终点设在荣军院。首次被选为奥运会项目的霹雳舞比赛将在协和广场举行。法国革命时期的1793年路易十六和夫人玛丽•安托瓦内特在断头台上消失，这里也被称为“革命广场”。 主要地铁站也正在转型。拆除现有的检票口，单独设置了车票终端机。这是为了应对奥运会前后乘客大量涌入导致通行出现问题而采取的措施。最近，在巴黎市中心巡逻的警察明显增多。去年10月7日中东战争爆发后，国内恐怖袭击的忧虑加大，再加上上个月俄罗斯莫斯科发生恐怖袭击，法国当局将国家安全警报体系提升到了最高水平。因为担心恐怖袭击，开幕式观众规模也从当初的60万人减少到了32万人。

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