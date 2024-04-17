变热的大海……发白的珊瑚. April. 17, 2024 07:38. by 洪禎秀 hong@donga.com. 有观测认为，受气候变化的影响，全球海洋中的珊瑚礁都出现了变白的“白化现象”。有人担心，如果升高的水温不能恢复正常，珊瑚礁的大规模死亡和严重的环境破坏将不可避免。 美国国家海洋和大气管理局（NOAA）下属的珊瑚礁监测局（CRW）15日诊断说：“拥有珊瑚礁的全球54%的海洋正在经历足以引发白化现象的热压力。”1998年首次发现白化现象，继2010年、2014~2017年之后，今年是总共第4次观测到。 全球最大的珊瑚礁群落澳大利亚的“大堡礁（Great Barrier Reef）”今年约有80%经历了白化，遭受了巨大损失。在美国佛罗里达州附近海岸，由于海水温度急剧上升，部分珊瑚在没来得及经历白化现象的情况下，组织表面脱落，立即坏死。 部分人担心，今年的白化现象有可能在4次中达到历史最大规模。CRW的监视负责人德里克•曼杰洛博士对《卫报》表示：“受到热压力的珊瑚地区每周以约1%的速度增加”，并预测今年很有可能刷新历史最高纪录。 珊瑚礁在海洋面积中所占的比重不到1%。然而，它为四分之一的海洋生物提供栖息地，为生物多样性做出了巨大贡献。珊瑚在暴露于高温下，会吐出组织内共生的藻类，失去颜色，生长也停止。另外，即使海水温度下降，也会对疾病变得脆弱，繁殖力也会减弱。 去年的平均气温创下了自1850年观测以来的历史最高纪录14.98度。另外，去年冬天“厄尔尼诺”（赤道附近的水温非正常上升的现象）也给全世界的珊瑚礁带来了负面影响。美国有线电视新闻网（CNN）担忧表示，“到2050年，地球温度比现在上升约2度，全世界99%的珊瑚将死亡。”环境团体绿色和平组织澳大利亚支部首席执行官（CEO）大卫•李特批评说：“珊瑚礁面临的危险应有化石燃料公司、支撑相关产业的各国政府负责。”

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