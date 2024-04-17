无法解决“没有沟通-医疗空白”的“尹锡悦13分钟表态”. April. 17, 2024 07:37. by 张宽硕记者、刘彩妍记者 jks@donga.com、 ycy@donga.com. 尹锡悦总统16日就4月10日议会选举惨败结果表示：“虽然为掌握和实践正确的国政方向竭尽全力，但未能创造让国民感受得到的变化……将以更低的姿态和灵活的态度，更多地沟通和倾听民心。”在惨败6天后尹锡悦的这一表态中，包含了“虽然为未来设定的国政方向是正确的，但到目前尚未实现令国民感受得到的变化”的自我反省。他在强调推进劳动、教育、年金等三大改革和医疗改革的意志的同时，也没有包括对与在野党合作、领袖会谈等有进展的立场，因此不仅是在野党，连执政党也指出“达不到国民的要求”。 尹锡悦当天在龙山总统室主持的国务会议全体发言中表示：“我们都应该虚心接受议会选举的民心。国政方向再正确，再如何推进多少好政策，如果国民没有感受到实际变化，那就是政府没有尽到责任。”他一方面声称，“无差别的现金支援和民粹主义就像破坏国家未来的毒品一样”，同时也表示，“政府的任务是更加细心观察现在国民所经历的困难”。他明确表示，将迅速展开实际上有助于国民的政策。 对于与巨大在野党的沟通，尹锡悦强调：“政府应该对能做的事情尽到责任，要与‘国会’更加紧密合作。为了民生稳定，应该向国会好好说明必要的预算和法案、进行更多的沟通。”他没有直接提及在野党，也没有提及与共同民主党代表李在明举行领袖会谈。 据政府高层人士透露，尹锡悦在国务会议结束非公开发言中坦率地表示：“很抱歉没能好好观察和接受国民的意志。多少以及如何开展为了国民的政治，我们应该在接受国民鞭策的同时认真思考。” 对于尹锡悦的发言，国民力量党当选国会议员之间也涌现了“接受议会选举的民意还不够”“从国民的角度来看有遗憾”“好像还是在认为‘我做错什么了’”等批评之声。 共同民主党发言人韩民洙猛烈抨击称：“这是要像至今一样一贯坚持‘龙山主导的不通式政治’的独断专行的宣言。没有对不通的国政运营作出反省，而是在辩称，‘方向是正确的，只是业绩不佳’。”他指出：“嘴里说要与国会紧密合作，但对于要求承认在野党是国政运营伙伴的议会选举民意，却没有片言只语。”祖国革新党发言人金保协（音）也表示：“还想着兴许吧，结果还真是……看起来反而应该是国民来道歉，因为看错了人。只有尹总统不知道民心。”

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