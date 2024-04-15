成为“半百岁爸爸”的哥哥们，“唤醒松懈的中年人，素颜育儿奋斗记”. April. 15, 2024 07:53. by 李智允记者 leemail@donga.com. “到了50岁左右，人生稍有不慎就会变得枯燥乏味。这时突然出现的孩子重新点燃了我松懈的生活。《爸爸是花中年》不只是孩子的成长日记，而是大龄爸爸们的成长日记。” 18日即将首播的A频道综艺节目《爸爸是花中年》中，与7岁、2岁的儿子一起出演的歌手申成佑（57岁）发表了出演感想。演员安在旭（53岁）、歌手金元俊（51岁）也将和自己的子女一起出演该节目。这些“大龄爸爸”的平均年龄是53.7岁。他们坦率地公开了养育平均4.8岁的子女时经历的育儿喜悦和困难。13日，在首尔麻浦区东亚数码媒体中心（DDMC）见到的三个人像等待已久一样愉快地聊天。20世纪90年代俘获演艺界的“哥哥”们现在公开了成为“半百岁爸爸”的日常生活。被称为“长发美男”的申成佑作为花美男摇滚歌手活跃在荧屏上，现在他将给老大泰伍演唱一首可爱的童谣。安在旭为了给两个孩子做一日三餐饭，变得憔悴，几乎要倒在餐桌上。金元俊也因为两姐妹的育儿生活而体力透支。他们在成为明星之前是“爸爸”。安在旭说：“即使站在华丽的舞台上，作为爸爸孤军奋战的样子和别人没有什么不同。”金元俊说：“不是半素颜，是纯素颜上阵的节目。留着蓬松的头发给孩子洗澡的时候，老二艺珍突然亲了我一下。她平时不这样…。惊慌失措的神色和尽自幸福的我的脸被摄像机拍了下来。”也有不少粉丝希望明星的幻想永远不要破灭。但是决定“打碎”的理由是什么呢？三位爸爸异口同声地表示：“最想留下和孩子的珍贵回忆。”金元俊说：“10年、20年过去了，好像会成为和孩子们一起回顾的记录”，“特别是与从小就很亲近的哥哥们一起出演，所以像磁铁一样吸引人。”申成佑补充说：“与以往以孩子们可爱形象为主的育儿综艺不同，这是关于父母、子女之间发展关系的备忘录，所以很好。”“书生爸爸（申成佑），唠叨的爸爸（安在旭），像妈妈一样的爸爸（金元俊）”。三人所说的各自的爸爸角色。就像膝下孩子的性格不同一样，虽然年龄相似，但育儿风格却有天壤之别。安在旭有8岁的大女儿和相差5岁的儿子，金元俊有7岁和3岁的两个女儿。金元俊说：“原以为成佑哥是自由的灵魂，但在养育孩子时却很重视礼仪，这让我很吃惊。在旭哥是既刻薄又亲切的爸爸。”“作为父母，我一直都在苦恼‘我做得好吗？’。通过这次拍摄，看到彼此的样子，明白了没有正确答案。观众们看节目的时候也会感觉到‘虽然表达的方式不同，但是和孩子接触的心是一样的’。”（安在旭）他们在“育儿下班”后聚在一起解闷。主持人金容建、金九拉作为“前辈爸爸”也提出了建议。安在旭说：“金九拉也在3年前得到了晚年生子，有很多地方彼此产生共鸣。”申成佑说：“金容建老师是我们所有人的父亲，也是人生老师。细心的建议将超越荧屏，带给观众震撼。”《爸爸是花中年》每周四晚9点30分播出。

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