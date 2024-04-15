新总理和秘书室长必须熟悉民生和行政并能向总统“直言”. April. 15, 2024 07:50. . 尹锡悦总统为了根据4月10日议会选举的结果进行国政改革，正在反复考虑新国务总理和总统秘书室长的人选。当初很多观察人士表示，新秘书室长人选将在昨天公布，但总统室表现出慎重的态度，称“需要时间”。但据悉，内部正在积极讨论前国土交通部长元喜龙和国民力量党国会议员权宁世分别担任新秘书室长和新总理，并观察舆论的反应。 对新总理和秘书室长优先考虑政界人士出身的“政务型”人选，在议会选举失败引发的政治危机状况下，这可能是一个自然的选择。但是，这种政务型人选的实质性内容是否符合尹总统在议会选举结束后发表的“国政革新和经济民生稳定”的决心还是个疑问。 迄今为止，被提名为总理和秘书室长候选人的大部分都是尹总统的亲信集团。此前，被指为现政府人事最大问题，是尹总统未能摆脱“熟悉的人，一起工作过的人”的范畴。特别是，元喜龙在此次议会选举中与共同民主党代表李在明在选区展开对决，他是否适合担任协调总统和野党代表会晤的角色，令人怀疑。特别是元喜龙和权宁世的共同点，是都是与总统毕业于同一所大学的检察官出身。因此，在野党必然会出现“总统还没有清醒过来”的反应。 国民在议会选举中审判了总统的傲慢与固执。最重要的是，体现总统领导能力变化意志的试金石就是总理人选。需要过半数的国会同意，需要能够面对巨大在野党的国民统合总理，需要拥有实际权限的责任总理。要具备对总统直言不讳的耿直，乃至可以说服在野党的资历。辅佐总统的秘书室长也是如此。他不仅要毫无保留地传达民心，还要细心弥补总统缺乏的政策细节，要成为了解经济和行政的有能力的助手。 要想找到这样的人物，必须转变认识，果断地摆脱总统周围乃至执政党内部的小圈子。很多人可能会拒绝参与少数派政府。如果三顾茅庐不够，就应该以十顾茅庐请进来。如果向总理承诺实际权限，并向秘书室长强烈要求直言，摆手相拒的人士也会作出回应。此次议会选举结果引发了尹锡悦政府的最大危机。政府的危机就是国政危机、国家的危机。要向国民展示，具备能力、人品、果断的人士已经做好了应对任何危机的准备。

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