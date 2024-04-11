统营岛村选民乘坐的船漂流，在海警救助下结束投票. April. 11, 2024 08:14. by 统营=都永镇记者、大田=金泰荣记者、仁川=孔升培记者、蔚山=崔昌焕记者、大邱=明敏俊记者 0jin2@donga.com、live@donga.com、ksb@donga.com、payback@donga.com、mmj86@donga.com. 在庆尚南道统营，载有岛村选民的船漂流，海警出面救助……4月10日议会选举当天，全国各地接连发生了与选举相关的事件。 10日上午9时55分左右，在统营市五谷岛附近海域，29吨级游轮的发动机推进装置缠住浮游物，导致船只停止行驶。船上8人中有6人是从五谷岛前往设有投票站的附近鹤林岛投票的选民。海警在接到船长报警后出动，将该游船用拖绳捆住，转移到安全海域，并用警备艇将选民送到投票站。当天的事故没有造成人员伤亡。 还有投票站发生了议会选举候选人闹事的事情。上午6点左右，在大田西区的一个投票站参加议会选举的李某要求更换投票用纸。投票管理员制止后，李某在20分钟左右的时间里禁止其他选民使用部分记票间，妨碍了投票。据悉，李某将自己投票的用纸放进了投票箱。大田西区选举管理委员会以违反公职选举法的嫌疑向大田屯山警察署告发了李某。 上午11点左右，仁川市江华郡内可面接到一名里长开车送选民到投票站的举报，警方对此展开了调查。以投票为目的用车辆运送选民的行为属于公职选举法上的收买及利害诱导罪。 接到报案的警察随同里长进行了调查。据悉，里长在接受警方调查时陈述说：“我送的是村里行动不便的老人。”江华警察署相关人士解释说：“正在调查用车送了多少人、反复接送了多少人等。正在讨论是否涉嫌违反公职选举法。” 也有在投票站撒野的选民。上午9时21分左右，在蔚山市南区秀岩洞第三投票站，一名市民喝醉后大喊着“找到投票场所真难啊”撒野，并在选举管理委员会职员向警方报案后逃逸。在仁川市富平区山谷洞某投票站，一名七旬男子因“怀疑更换投票箱”而闹事，当天上午10时13分左右被警方抓获。 此前，在事先投票期间，也有人因为破坏投票用纸被人向警方举报。大邱市选举管理委员会当天表示，已向警方举报了结束事先投票后，以帮助自己母亲投票为由，进入事先投票站劝导投票给特定政党和候选人的40多岁女子。

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