慰劳陷入地震冲击的台湾国民的搜救犬. April. 11, 2024 08:12. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. “罗杰是台湾的自尊心。” 据《中央通讯社》和《自由时报》等媒体9日报道，3日在台湾发生7.2级强震后，在南部高雄找到21岁女性尸体的8岁搜救犬“罗杰”被视为台湾的“英雄”。 高雄当局为了寻找在地震中失踪或死亡的人，投入了包括罗杰在内的4只搜救犬。罗杰在失踪者和牺牲者较多的塔罗科峡谷一带的落石堆中找到了该女性的尸体。 高雄市市长陈其迈在脸书上表示：“罗杰在搜索岩石堆时，在特定地点停下来发出了信号。得益于此，救援人员才得以找到遇难者。” 罗杰是一条浅褐色的拉布拉多猎犬，最初是关税厅的缉毒犬。2017年，罗杰被判定为从小就具有特别好动活泼的倾向，不适合担任需要冷静的缉毒犬。之后罗杰转为了搜救犬。包括2018年袭击高雄一带的6.4级地震在内，罗杰参与了7次救援行动。 罗杰在此次搜索现场咬住了记者为采访救助队员而伸出的麦克风等，将特有的性格展现在公众面前。最近，罗杰将陈市长赠送的玩具礼物立即撕毁的照片也在广泛扩散。有评价称，罗杰给陷入悲伤的大部分国民带来了短暂的欢笑。 市当局还公开了罗杰和其他搜索犬收到各种玩具礼物后玩得很开心的照片。网民们纷纷留言称“世界上最可爱的毛茸茸的狗”、“给‘英雄’罗杰送上更多的零食吧”等。

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