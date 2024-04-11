入围布克奖最终候选名单的黄皙暎作家：“这可能会成为我准备下一部作品的执笔动力”. April. 11, 2024 08:12. by 金民 kimmin@donga.com. 黄皙暎作家（81岁）的长篇小说《铁道员三代（英文版Mater 2-10）》入围了英国布克奖国际部门（短名单）的最终候选名单。布克奖与诺贝尔文学奖、法国龚古尔奖一起被并称为世界三大文学奖。 布克奖委员会9日（当地时间）公开了包括《铁道员三代》在内的6部最终候选作品。2020年出版的《铁道员三代》是一部通过围绕铁道员家庭的生动故事，展望从日本帝国主义强占时期到现在的近现代历史的小说。 之前入围首轮候选名单的黄作家在5日布克奖网站上公开的采访中表示：“这本书是努力还原解放后在韩国文学中没有得到正确处理、被疏远的阶层--近代产业劳动者的生活和苦难痕迹的产物。”对于入围最终提名名单一事，他表示：“在过去的20年里，虽然也曾入围过国际文学奖候选名单，但一次也没有获过奖，我认为这次也差不多”，“我感觉自己剩下的时间不多了，因为对大流行期间执笔的这部小说的热爱，所以入围最终候选名单的消息更让人高兴。”接着他又补充道：“这可能会成为我准备下一部作品的执笔动力。” 黄作家今年入围最终候选名单，继2022年郑宝拉的《诅咒兔》、去年千明宽的《鲸鱼》之后，韩国作家的作品连续3年入围布克奖最终候选名单。此前，2016年小说家韩江凭借《素食主义者》成为首位获得布克奖的韩国作家。今年布克奖国际部门获奖作品将于5月21日在伦敦举行的颁奖典礼上发表。最终获奖作家和翻译家将获得共5万英镑（约8500万韩元）奖金。

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