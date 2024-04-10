“明天”将由你的一票来决定. April. 10, 2024 07:50. by 金志炫, 朴訓祥 jhk85@donga.com,tigermask@donga.com. 4月10日，抉择的日子到来了。选民的一票将决定“我们的明天”。在尹锡悦政府第三年举行的此次议会选举具有中间评价央性质，谁获得过半数国会议席，谁占据院内第一大党，将对今后剩余任期内的国政运营方向产生影响。 2020年第21届议会选举时，当时的执政党共同民主党以180席的压倒性优势获胜，在文在寅政府任期后半期助了一臂之力，但执政党在凭借多数议席立法独断专行后，在两年后的总统选举中败北。在2016年第20届议会选举中，当时的执政党新国家党获得122席，不仅没有过半数议席，而且失去了院内第一大党的地位，获得了“投票对政府和执政党进行审判”的成绩单。时任总统朴槿惠因失去国会过半数议席而丧失了国政动力，第二年遭到弹劾。李明博政府末期的2012年第19届议会选举时，由“朴槿惠紧急对策委员会”领导的新国家党获得了超出预期的一半以上，从而重新创建了政权。 此次选举结果也将使国政和政治格局发生翻天覆地的变化，在选举前一天的9日，朝野政党领袖分别表示“就差一票”（国民力量党紧急对策委员会委员长韩东勋）和“比大选时更急迫切”（共同民主党代表李在明），向选民呼吁最后阶段的投票。 韩东勋在当天上午发表的对国民讲话中表示：“过去两年里，政府和执政党非常辛苦。不能把我们的国家、伟大的大韩民国的立法部交给4年不工作只顾着防弹的势力、接连被牵扯进监狱的人。请给予政府和执政党继续斗争的力量。”他同时直击了共同民主党和祖国革新党。 当天上午，李在明在出席大庄洞审判的路上拿出记者会声明阅读，称“让你们抓物价，你们抓不住，只会打击政敌和反对势力”，对议会选举前一天的审判表示抗议。他同时还呼吁：“一定要投票阻止背叛国民的政治势力获得过半数议席。请用国民的手证明，任何权力都无法战胜国民。” 朝野政党紧急对策委员会认为，直到选举前一天，全国五六十个选区还是根据正式投票当天投票情况、结果会有所变化的“势均力敌”选区。国民力量党方面把选区和比例议席加起来，将“超过120席”作为内部预测值。该党选举对策委员会相关人士表示：“在全国60个势均力敌的地区，出现了‘黄金交叉’（支持率逆转）现象。在60多个选区中，只要三分之一获胜，就可以确保120多个议席。”共同民主党战略企划委员长韩炳道（音）判断称：“正在以（选区）151席为目标顺利发展。”对于执政党提出的“黄金交叉”主张，他断然否认说：“根据我们的分析，无法感知有任何地方出现了黄金交叉。”

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