孙兴慜贡献赛季第9次助攻……时隔3年的“10-10”近在眼前. April. 09, 2024 07:34. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜（托特纳姆热刺队）距离达成本赛季英格兰足球超级联赛（EPL）“10粒进球-10次助攻”的两双记录只剩下1次助攻。 孙兴慜在8日与诺丁汉森林队的2023~2024赛季英超联赛主场比赛中，在下半场第7分钟助攻队友米奇•范德芬攻入将比分改写成2比1的制胜一球。孙兴慜在禁区弧顶将皮球横穿给队友范德芬，后者一记势大力沉的左脚射门成功破门得分。至此，孙兴慜在本赛季联赛中创造了第9次助攻，取得15球-9次助攻。进球数排在并列第6位，助攻数排在并列第4位。在进球上与单独领先的埃尔林•哈兰德（曼城•19球）相差4球，助攻上与帕斯卡•格罗斯（布莱顿•10次）等并列领先的3人相差1次。 如果孙兴慜在本赛季剩下的7场比赛中再添1次助攻，这将是他时隔3年再次实现“10粒进球-10次助攻”的两双数据，也是英超生涯第三次。孙兴慜在2019~2020赛季贡献11球-10次助攻，在2020~2021赛季贡献17球-10次助攻。在英超历史上三次（及以上）达成进球和助攻上双的球员共有5人，其中现役球员只有穆罕默德•萨拉赫（利物浦•3次）。萨拉赫本赛季已攻入17球-9次助攻。该领域的最高纪录是鲁尼（退役）保持的5次。目前在本赛季英超联赛中取得10粒进球-10次助攻的球员只有阿斯顿维拉队的奥利•沃特金斯（18粒进球-10次助攻）一人。 托特纳姆热刺队当天以3比1战胜诺丁汉森林队，积分增至60分（18胜6平7负），领先多赛一场的阿斯顿维拉队，上升到了积分榜第4位。在英超联赛中，只有进入前4名才能参加下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛。当天，孙兴慜被选为相当于比赛最优秀选手的“本场最佳球员（MOM）”。这是他本赛季的第12次当选。

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