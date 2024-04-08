如果积极引进弹性工作制，将考虑对企业和职员进行减税. April. 08, 2024 08:18. by 金道炯 dodo@donga.com. 政府正在研究对积极引入居家办公、时差上下班等灵活工作的企业和利用该制度的劳动者减税的方案。要想解决日益严重的低出生率问题，重要的是创造双职工夫妇继续职场生活、养育孩子的社会条件。 7日，据企划财政部等透露，政府为了减少扩大灵活工作等追求工作与生活平衡的雇佣文化的企业的税金负担，最早从明年开始实施，正在讨论详细方案。特别是，政府正在研究降低灵活工作劳动者的税金负担的方法。 也就是说，企业将增加时差上下班或缩短工作时间等灵活工作的引进，为了让劳动者更容易利用这种制度，将动员税制。目前，政府向引入灵活工作的中小、中坚企业提供支援金，并向为育儿而缩短工作的劳动者支付一定金额的工资。但是，关于弹性工作等问题，没有给予企业和劳动者的税金优惠。 企划财政部相关人士表示：“我们正在以开放的姿态讨论旨在兼顾工作和家庭的税制改善方案”，“计划听取其他部门和民间的意见，制定具体方案。”此前，企业也要求对企业的生育和养育支援制度给予追加税制优惠。 但是也有人指出，在普遍性重要的税收制度中，过度增加例外的税制优惠是需要慎重考虑的。最近，政府曾表示，对于企业向劳动者支付的生育奖金，与金额无关，将全额免税。

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