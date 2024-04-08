共同民主党：“130多-150多席” VS 国民力量党：“80多-100多席”. April. 08, 2024 08:17. by 姜成辉记者、金俊一记者 yolo@donga.com、jikim@donga.com. 4月10日议会选举的事先投票率创下了历届最高值（31.28%），朝野政党均认为，由于支持层的集结，全国势均力敌的选区将会增加。据推算，国民力量党在全国254个地区中可以获得80-100多个议席，共同民主党可以获得130-150多个议席。 《东亚日报》7日采访了各党的市、道及中央选举对策委员会核心有关人士，结果显示：国民力量量目前占优势的76个选区中，有24个处于竞争优势；再加上在势均力敌的选区中从趋势上看可以带来更多议席的地方，可以期待80-100多个席位。共同民主党的官方立场是“优势选区约有110个”，但内部认为，如果包括竞争优势选区等，最少可以确保130个席位，最多可以确保150+α个席位。据推算，该党仅凭选区议席数就可以单独超过国会半数。 两党都认为，以先前投票为契机，各党支持层集结起来，导致全国势均力敌的选区有所增加。 从国民力量党来看，随着事先投票之前处于劣势的选区转换为势均力敌选区，原本55处的势均力敌选区增至60处以上。该党紧急对策委员会核心相关人士表示：“因共同民主党候选人金俊赫、梁文锡争议等，原本处于竞争劣势的选区正在走向超交战或竞争优势趋势。据了解，不仅是首尔汉江地带，首尔外围地区也呈上升趋势，支持率暂时动摇的釜山、蔚山、庆南地区，保守支持层也再次聚集。” 共同民主党也计算出，在事先投票之前推算为48处的势均力敌选区至少增至54处。该党核心相关人士表示：“就首尔而言，传统上保守强势地区瑞草乙从劣势转变为竞争。在釜山、蔚山、庆南地区，劣势选区内的上升势头也越来越明显。如果最后冲刺，可以期待取得超出上届议会选举水平（地区163席）的成绩。” 在5日和6日两天的事先投票中，全体4428.0011万名选民中有1384.9043万名参加了投票。以议会选举为准，事先投票率达到历史最高值31.28%，比第21届议会选举事先投票率（26.69%）高出4.59个百分点。这比以全国为单位选举中投票率最高的上次总统选举（36.93%）低5.65个百分点。

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