专攻医生们围绕“与尹锡悦见面”产生内部分歧……内部出现声明提议“弹劾朴丹”. April. 06, 2024 07:37. by 李知云记者、高道艺记者 easy@donga.com、yea@donga.com. 专攻医生（实习医生、住院医师）代表4日会见尹锡悦总统后，专攻医生内部出现了“请赞成弹劾代表”的声明。声明认为，专攻医生代表没有在与尹锡悦会面之前事先与研修医院代表讨论，对代表的“独断行动”提出警告。 据医疗界5日透露，从前一天开始，专攻医生之间在网上共享了名为《弹劾大韩专攻医生协议会会长（紧急委对策委员长）朴丹（音译）的声明》的文件。声明起草者自称研修医院专攻医生代表。声明表示：“朴委员长在没有达成协议的情况下强行与总统进行了面谈。如果多数辞职专攻医生赞成，将提出弹劾案。”声明声称：“朴委员长在面谈后在脸书上简短地表示，‘大韩民国医疗没有未来’，没有公开面谈内容，这侵害了知情权。”声明还指出，虽然他表示“将通过全体投票作出最终决定”，但连对什么进行投票都没有告知。 大韩医师协会下任会长林贤泽（音）也批评了朴丹。林贤泽当天在社交媒体上发表了英文文章说：“相比外面的巨大敌人，内部的几个敌人更令人为难。”。虽然没有具体说明“内部敌人”指的是谁，但有分析认为，这是针对没有与大韩医师协会商议就与总统面谈的朴丹。 政府表示将与医疗界继续进行对话。国务总理韩悳洙当天在中央灾难安全对策本部会议上发言时表示：“现在才刚刚打开对话之门。虽然灵活但会遵守原则，今后将继续进行对话。”他还表示，政府将支援专攻医生的研修费用，目前每周80小时的专攻医生工作时间法定限度也将“通过讨论缩短”。

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