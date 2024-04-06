三星电子的营业收入增至一年前的10倍……“半导体业界漫长的隧道已结束”. April. 06, 2024 07:37. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子因存储器半导体市场的恢复和新作人工智能（AI）智能手机“Galaxy S24”系列销售良好，今年第一季度（1~3月）创下了“盈利惊喜（惊喜业绩）”。整体营业利润是1年前的10倍，半导体（DS）部门时隔5个季度扭亏为盈，因此“半导体业界漫长的隧道已结束”的期待感增大。 三星电子5日表示，据初步统计，第一季度销售额为71万亿韩元，营业利润为6.6万亿韩元。与去年同期相比，销售额增加11.4%，时隔5个季度恢复了70万亿韩元。营业利润与去年同期相比增长931.3%，超过了去年全年的营业利润（6.57万亿韩元）。这一数值比证券界的共识（平均预测值）5.4万亿韩元高出22.2%。 据相关业界透露，受到存储器半导体下行周期（停滞期）直接打击的DS部门创下1万亿韩元以上的营业利润，预计带动了良好的业绩。DS部门去年第一季度的营业利润转为赤字，去年出现了14.87万亿韩元的赤字。 半导体业界认为，这全面反映了2022年第四季度（10~12月）SK海力士和美光、去年第二季度（4~6月）三星电子的存储器半导体的减产效果。用于AI芯片的高带宽存储器（HBM）等高附加值产品的需求正在增加，这一点也产生了影响。 半导体产业协会专务安基贤（音）表示：“现在的存储器上升局面很大程度上依赖于库存评价上升和服务器需求”，“如果想让这种趋势延续到移动、PC等信息技术（IT）机器需求的恢复，需要美国政府的标准利率缓解政策等作为后盾。”

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