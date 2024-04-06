植树节应成为超越树木、思考森林未来的日子. April. 06, 2024 07:28. . 第79个植树节的5日，全国各地种植了约7000棵树。植树节虽然设立于1946年，但也有人认为其由来是1493年。据说，朝鲜成宗24年3月10日（阳历4月5日），国王和官员们亲自在东大门外开垦了农田。也就是说，4月上旬正是植树造林的好天气。 但是从数年前开始，“应该变更植树节”的呼声越来越高。据山林专家介绍，植树的最佳气温是6.5度，是过去4月初的天气。但由于气候变化，最近10年植树节的平均气温比1940年代上升了1.5至4度。环境团体表示“植树节应该移至3月”，上个月还举行了植树活动。 有人指出，不仅要将植树节提前，还要对“植树”本身进行考察。其背景也是气候变化。树木吸收温室气体的罪魁祸首二氧化碳。一棵树每年能吸收8公斤左右的碳。1公顷的森林每年可以去除10吨以上的碳。这相当于6辆汽车一年的碳排放量。 树木会经历生长→成熟→衰退期，因此碳吸收能力也有“全盛期”。生长期碳吸收能力增加，衰退期减少。树木死后分解的话，反而会排出碳。据国立山林科学院透露，国内主要树种橡树、松树等平均在25年后，碳吸收量每年都会减少。分析松树每年的碳吸收量，30年生的碳吸收量为12.1吨，而60年生的碳吸收量仅为1.8吨。 木材也可以成为盛载碳的器皿。政府间气候变化专门委员会（IPCC）的调查结果显示，木材能储存碳30年左右。如果用木材建造建筑物，碳排放量每平方米减少110至470公斤。这也是发达国家积极利用木材的原因。日本于2021年将现有木材相关法律修改为《脱碳木材利用促进法》。法国从前年开始实行用木材建造至少50%公共建筑的法案。 韩国的情况如何呢？国内森林面积（630万公顷）占国土面积的63%。这是世界平均水平（31%）的两倍。从1960年到现在，共种植了120亿株。但是国内77.2%的树木是30年生以上。碳吸收量较高的1~10年生占4%，11~20年生仅占3%，21~30年生占11%。树林各处由于密密麻麻地生长，光合作用不畅，很多树木平均直径只有30厘米。每年被砍伐的山林面积不到2万公顷，仅占全体山林的0.3%，国内木材自给率只有16%左右。这一水准明显低于日本（42%）、德国（76%）。韩国是每年进口相当于约7万亿韩元木材的世界第四大木材进口国。 这就是为什么专家提议，在适当砍伐树木、降低密集度、活用木材等的同时，迫切需要种植碳吸收能力强的新树的良性循环的原因。但是，由于社会普遍认为“砍伐树木的行为会破坏环境”，所以如何保护和利用我们的树木和森林的讨论仍然属于禁忌。环境团体也表示“稍有不慎就会导致乱开发，森林就会遭到破坏”，反对砍伐树木。 笔者认为，为了减缓气候变化，营造可持续的森林，现在应该超越“多栽种”，考虑“栽种好、培育好、妥善利用”的方案，这种共识已经越来越大。不仅是木材，纸巾等日常生活中处处都使用树木。只顾着保存，大量进口木材是不合适的。从地球的角度来看，这是只保护国内森林的珍贵自然，其他国家的森林不是可以随意使用的资源。

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