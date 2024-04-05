朝野政党：“抓住2030才能赢”. April. 05, 2024 08:00. by 尹多彬记者、申娜莉记者 empty@donga.com、journari@donga.com. 左右第22届议会选举一半左右的事先投票将于5日和6日进行。朝野政党为了得到浮动层比率相对较高、参与事先投票意向也较高的2030世代（20岁-39岁）的选择，展开了最后的呼吁战。政界相关人士表示：“此次议会选举也出现了4050世代人群和6070世代人群分别支持在野党和执政党的“世代对决”局面，朝野两党抓住决定票——2030世代人群的选票是最大的关键。” 国民力量从事先投票开始就聚集保守支持层的60岁以上人群，最大限度地拉拢浮动层的2030世代人群。国民力量党紧急对策委员长韩东勋在事先投票的第一天即5日，选择在大学密集的首尔新村进行投票，也是为了攻略“青年选民的意向”。国民力量党为了攻占对不公正问题敏感的2030世代，集中强调了共同民主党部分候选人的“变相挖空心思贷款”“父亲门路”争议等。出于同样的理由，国民力量党还计划再次强调祖国革新党代表曹国一家的入学考试不正之风问题等。该党相关人士表示：“将刻画泛在野党‘只许州官放火，不许百姓点灯’，在2030世代中掀起‘在野党审判论’。” 与此相对，共同民主党计划强调2030世代人群敏感的“物价”等民生问题以及政府的“不靠谱”形象，加速政权审判论。该党代表李在明也计划在事先投票的第一天5日，在大田中区与韩国科学技术院（KAIST）学生们一起进行事先投票，突出该大学毕业典礼上发生的“堵住毕业生嘴巴”事件。 特别是共同民主党认为，与上次大选时不同，在此次议会选举中，2030世代选民的性别投票现象得到了缓解。该党相关人士表示：“与上次大选时‘二代男（20世代男子）大举投票给保守阵营不同，此次议会选举时，很多二三十岁选民还没有确定投票意向。为了不让这些人放弃投票，将强调每人25万韩元的支持恢复民生补贴，提高投票效果。”

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