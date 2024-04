不是“吃什么?”而是“拿什么吃?”……蕴含着韩食固有性的一句话. April. 05, 2024 07:59. by 曹宝恩记者 jbe020111@donga.com. 谈到韩食时,外国人问得最多的问题。即“请用一句话概括一下韩食”。这是个很难回答的问题。所以我仔细观察了别人是怎么说的。有学者在谈韩食的汉字“韩食”中汉字“韩”的意思时,看到其长篇大论,有学者着眼于发酵的概念,将其描述为“慢食食物”。我看到有的人在向中国讲解食物时做了很多努力寻找差异,也很好奇我们是如何从中餐中寻找食物根源的。不管怎么说,听了各种各样不同的解释,都觉得不错,但一眼就看不清了。 在说明某物的特点时,能用一句话概括该有多好?我也说了好几种回答。野菜文化、饭桌文化、大米文化、发酵文化等。看样子,完全不同意。但用一句话概括,就是如下内容,对方确实接受,一切都很容易理解。也就是说,所有其他国家的饮食文化大部分都是“吃什么(What do we eat)”文化,而韩食则是“拿什么吃(With what do we eat)”文化。我们的奶奶们一到吃饭时间就会苦恼“拿什么吃饭?”,也会苦恼贵客或节日到来时该把什么特别的东西放在饭桌上。 这么一说,外国学者们才理解了韩食和其他食物的差异。据说,对韩食的好奇心很容易全部解开,也理解了韩国人为了追求味道付出了多大的努力。他们还表示,理解了米饭和小菜的作用,切实理解了中西饮食与韩食的差异。他们坦言,刚开始认为韩食是中国饮食之一。他们还表示要纠正英语表达的错误。菜和汤不再用英语说“side-dish”或“soup”,而是用韩语说“banchan”和“kuk”。最近韩食变色了很多,在饭店里作为料理出现,但是韩国的韩食不是料理(dish)文化。这是大家聚在一起吃饭,在小菜的帮助下增加味道,说话和消化的饭桌文化。我们的奶奶和妈妈们只是担心小菜,而不是苦恼要做什么菜吃。一年四季都按时把菜园里出来的野菜做成美味的汤和野菜,及时美味地吃饭。 正确理解韩食是非常重要的。我们国家的人对食物都会说一句话,且人人都是专家,很感兴趣。因此,反而会出现很多错误的信息,很容易被错误的信息所欺骗,忘记本质的情况时有发生。应该有人领悟到祖先们想要遵循韩国饮食的本质和道理的英明的智慧,并加以纠正。

