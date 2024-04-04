实习医生-住院医师的先后供给出现差池……医疗大乱后遗症令人堪忧. April. 04, 2024 07:40. . 随着医疗空白事态的长期化，医生供给依次出现差池的忧虑正在加大。在提交辞职书的实习医生、住院医师拒绝复职的情况下，今年大部分新实习对象也没有申请实习生聘用。他们在2月份曾表示过赞同现有专业的集体辞职，放弃研修的意向，实际上今年上半年拒绝了聘用。如果原先每年一定数量的实习生急剧减少，长期的医生供需必然会出现空白。 据保健福祉部透露，今年通过实习考试的3068人中，只有131人（4%）申请了实习生聘用。剩下的96%放弃了实习。首尔大学医院166名实习生中只有6名注册，塞弗伦斯医院151名中只有4名注册。釜山大学医院和梁山大学医院分别有60名和38名实习生名额，但连一名都没有达到。 在实习医生、住院医师、专攻医生的培养过程中，如果从实习医生到供需受阻，住院医师、专攻医生、教授都会依次出现不足。从明年开始，将会出现住院医师招聘难现象。更何况，如果正在“同盟休学”的医大学生集体留级，明年的实习医生培养也将中断。实习培训医院主要是在必需、重症医疗中发挥核心作用的上级医院，从这一点来看，“实习医生招聘难”将原封不动地轮回为患者的损失。 在以目前离开医院的专攻医生为对象进行的问卷调查中，每10人中有3人表示“无意为成为专攻医生进行研修”，这一点也令人担忧。也就是说，忍受着艰苦的研修，干脆放弃成为支撑必需、重症医疗的专攻医生。这对社会来说也是很大的损失。 医疗界悲观地预测，今后医生空白期至少会持续4、5年。即使明年医大招生名额增加2000名，医大毕业生成材也是在6年后。要想培养完成专攻医生研修的专门医生，需要10年的时间。如果不尽快处理此次医疗空白事态，从长远来看，医生的供需本身就会出现严重问题。即使不是这样原本缺少医生的必要、地方医疗也将面临与灾难无异的情况。固守2000人而失去对话机会的政府，或者没有提出任何对策就离开医院的医生们，想如何对此负责呢？

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