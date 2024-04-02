“要求内塔尼亚胡辞职”，以色列反政府示威云集幾萬人. April. 02, 2024 08:14. by 李智润记者 asap@donga.com. 以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯之间的战争已经持续了约半年，上个月30、31日两天，以色列全境举行了要求以色列总理内塔尼亚胡辞职和提前实施总选的大规模反政府示威。但是内塔尼亚胡总理断然拒绝了辞职要求，坚持要在哈马斯的根据地加沙地区最南端城市拉法展开地面作战。 据《路透社》等媒体上月31日报道，当天耶路撒冷、特拉维夫等以色列各地的市民涌上街头，敦促内塔尼亚胡总理下台，并释放被哈马斯扣押的以色列平民人质。一天前，内塔尼亚胡总理的住宅前也发生了类似的示威。《以色列时报》等媒体上个月31日评价说：“仅在耶路撒冷的议会建筑物附近就云集了幾萬人”，“这次示威是战争爆发后最大规模的反政府示威。” 特别是人质家属们主张“总理是人质协商的最大障碍”。他们呼吁，通过早期总选选出新领导人后，与哈马斯进行协商，赎回人质。目前尚未释放的人质约为130人，据推测其中34人死亡。 内塔尼亚胡总理主导的极右联合政府内部的破裂音也越来越大。占以色列人口约13.5%的超正统派犹太人“哈瑞迪”从1948年建国开始就免服兵役。但去年战争爆发后，要求他们入伍的舆论日益高涨。内塔尼亚胡总理为了得到核心支持层极右选民的支持，正在推进正式免除哈瑞迪兵役的法案。对此，联合政府内世俗主义倾向较强的政党提出了抗议。 但内塔尼亚胡上月31日在记者会上表示，“如果现在举行议会选举，人质谈判可能会进一步推迟”，断然拒绝了辞职要求。他还表示“已经做好了在拉法进行地面战的准备”，坚持了强行进行地面战攻击的意向。友邦美国等国家担心巴勒斯坦平民的牺牲，敦促尽快停战，但以色列当局却对此不闻不问。 当天，内塔尼亚胡总理接受了疝气手术。他在去年7月也接受了心脏调节器植入术。人们越来越担心75岁的他健康方面出现问题。

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