半导体出口猛增36%……时隔21个月创下最高业绩. April. 02, 2024 08:13. by 世宗=赵应亨记者、世宗=金道衡记者 yesbro@donga.com,dodo@donga.com. 上个月韩国半导体出口比1年前增加超过35%，创下了21个月以来的最高值。随着占韩国出口20%的半导体出口复苏，整体出口连续6个月呈增加趋势。虽然内需萎缩，但随着韩国出口进入明显的恢复趋势，对景气恢复的期待正在加大。 据产业通商资源部1日透露，3月份出口额比一年前增加3.1%，达到565.6亿美元（约76.3万亿韩元）。与去年3月相比，开工天数减少1.5天，但始于去年10月的出口增加趋势却保持了连续6个月。反映开工天数的日均出口额为25.1亿美元，增长9.9%。到去年10月为止一直萎靡不振的半导体出口大幅增加，带动了整体出口增加趋势。上个月半导体出口额为117亿美元，比前一年增加35.7%。这是自2022年6月（123亿美元）以后21个月来的最大规模。 进口额为522.8亿美元，同比减少12.3%，贸易收支顺差为42.8亿美元。月度贸易收支自去年6月以来一直保持顺差。高丽大学经济学系教授姜成镇（音）表示：“随着半导体景气的复苏，出口和贸易收支呈好转趋势。虽然内需萎缩等仍然压制着经济，但随着下半年（7-12月）物价进入稳定趋势，整体经济可能会复苏。”

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