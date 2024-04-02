尹锡悦：“2000名是最小数字”. April. 02, 2024 08:13. by 张宽硕记者、赵权亨 jks@donga.com、buzz@donga.com. 尹锡悦总统1日就医科大学（医学院）招生名额增加2000人的政策表示：“2000人不是空穴来风。这是政府仔细计算后得出的最低限度。如果医疗界想主张扩招规模应该少于2000人，就应该向政府提出具有明确科学依据的统一方案，而不是采取集体行动。”尹锡悦的谈话虽然提到了组建国民、医疗界、政府参与的社会协商机制，留下了调整招生名额的余地，但其重点在于强调“医大扩招2000名”的妥当性，因此有预测称，持续近一个半月的医政对立可能会长期化。 尹锡悦当天在首尔龙山总统室通过名为《对国民致辞》的对国民谈话表示：“虽然医疗界指责政府粗略地、单方面作出决定，但事实并非如此。”他强调：“扩招2000人是为了履行守护国民生命和安全的宪法责任，是应对急剧老龄化的最低限度。”他还表示：“如果当初可以渐进式扩招，为什么在过去的27年里，历届政府都没有实现哪怕一人的扩招呢?”他对执政党部分人士提出的解决方法“分阶段扩招”划清了界限。 与此同时，尹锡悦还表示，“政府的政策总是开放的”，提出组建国民、医疗界、政府参与的社会协商机制。但是，把“撤回扩招决定”作为对话前提条件的大韩医师协会评价说：“这是期待已久、因此更加令人失望的谈话。”医协紧急对策委员会媒体宣传委员长金星根（音）指出：“谈话里也没有对（2000人）数字的后退。在确定扩招数字之后，再由多个团体聚在一起进行讨论，是没有意义的。”全国医科大学教授紧急对策委员会委员长方在承表示：“（由当天的谈话来看）我认为专攻医生和医科大学学生回归的可能性已经消失。” 国民力量党紧急对策委员长韩东勋当天就尹锡悦提出“扩招2000名是最低值”表示，“这与国民的健康息息相关，不是被数字埋没的问题”，再次要求调整扩招规模。韩东勋当天在釜山南区游说中表示：“包括扩招人数在内，国民力量党强烈要求政府进行广泛的对话和协商，尽快做出为国民服务的结论。”有人担心，在议会选举即将到来之际，尹锡悦在没有党政协调的情况下当天发表的谈话，可能会成为执政党和政府矛盾的开端。

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